تند باد شدید با سرعت 90 کیلومتر اردبیل را فرا گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، وزش باد که از صبحگاه امروز اردبیل را در برگرفته به همراه گرد و خاک و شکستن شاخ و برگ درختان و تابلوهای معابر شهر، زندگی عادی شهروندان را مختل کرده است.

با وجود اینکه بیشتر شهروندان اردبیلی یک روز مانده به روز سیزده فروردین ماه برای تفریح و گردش به بیرون از خانه می روند ولی تند باد شدید آنها را خانه نشین کرد.

رئیس اداره تحقیقات و هواشناسی اداره کل هواشناسی استان اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: وزش باد در شهرهای نمین، نیر و مشگین شهر سرعت بیشتری دارد و این شرایط تا پایان روز سیزده فروردین ماه ادامه دارد.

علی دولتی مهر با بیان اینکه تند باد در برخی از مناطق کوهستانی استان همراه با بارش برف است، افزود: در روستاهای شهرستان خلخال بارش پراکنده برف وجود دارد و فردا از منطقه خارج می شود.

این کارشناس هواشناسی آسمان منطقه را در 24 ساعت آینده صاف گاهی با افزایش ابر و وقوع بارشهای رگباری پراکنده و وزش شدید باد پیش بیینی کرد.

همچنین وزش باد و نامساعد بودن شرایط جوی سبب مختل شدن تاسیسات برقی و مخابرات در اردبیل شد.

وقوع این وضیعت که از سه روز پیش در مرکز شهر آغاز شده است، سبب سوختن وسایل برقی برخی از شهروندان در اثر خاموشی های مکرر جریان برق شده است.

شهروندان اردبیلی ضمن گلایه مندی از این وضیعت خواستار رسیدگی مسئولان اداره برق به این مشکل شدند.

یکی از شهروندان منطقه دو اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: به مدت چهار روز است که برق این منطقه هر یک ساعت قطع و وصل می شود و هر بار که برای رفع این مشکل به اداره برق تماس گرفته شده کسی پاسحخگو نیست.

به گفته قاسم مرادی مسئولان اداره برق مشکل را مربوط به وضیعت بد آب و هوا می دانند در حالیکه شرایط جوی در این منطقه در بیشتر فصول سال نامساعد است و این اتفاق در نخستین روزهای سال غیر منطقی به نظر می آید.





