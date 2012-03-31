آخرین وضعیت ترافیکی راه های کشور / محدودیت ها تا 14 فروردین ادامه دارد

سرداراسکندر مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ترافیک جاده های منتهی به مشهد مقدس ، اصفهان، شیراز ، بوشهر و بندرعباس گفت: ترافیک در همه مسیرها پرحجم اما روان است.

وی به محدودیت های ترافیکی روزهای پایانی تعطیلات نوروزی هم اشاره و اضافه کرد : جاده هایی را که پرتردد است و مسیر رفت و برگشت تقریبا جدا نیست یک طرفه اعلام کردیم.

مومنی با بیان این که تردد وسایل نقلیه از ساعت 12 ظهرامروز از کرج به سمت چالوس ممنوع است و ساعت 15 از مرزن آباد به سمت تهران یکطرفه می شود گفت: این وضعیت تا ساعت 24 امشب و تا دوشنبه ادامه دارد.

رئیس پلیس راهور ناجا تاکید کرد : تردد وسایل نقلیه در مسیر جاده هراز هم از ساعت 13 امروز به سمت آب اسک و آمل ممنوع است و از آن سمت هم از آب اسک از ساعت 15 یکطرفه می شود تا ساعت 24 امشب بار ترافیکی تخلیه شود و این وضع تا چهاردهم فروردین ادامه دارد.

سردار مومنی افزود : در این مدت حرکت تریلرها و کامیون ها جز آنهایی که مواد سوختنی و فاسد شدنی دارند در مسیر جاده فیروزکوه ، هراز ، کندوان، رشت و ساوه به همدان ممنوع است.



