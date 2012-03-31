سردر عالی قاپوی قزوین با استقبال گردشگران نوروزی روبروست

اسدالله بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: خوشبختانه میزان مسافرتها و اقامت گردشگران برای بازدید از بناهای تاریخی استان در نوروز امسال با رشد قابل توجهی روبرو شده است.



دبیر ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان قزوین اظهارداشت: استقبال انبوه بازدیدکنندگان از دولتخانه صفوی و مسیر پیاده که سردر عالی قاپو را به کاخ چهل ستون قزوین متصل می کند بسیار چشمگیر بوده است.



وی یادآورشد: برای پاسخگویی به نیاز گردشگران برای ارائه خدمات راهنمایی ناگزیر به افزایش راهنمایان در این مجموعه شدیم و

ساعات بازدید آن نیز از 9 صبح تا 21 افزوده شد تا گردشگران زمان بیشتری برای دیدار از مجموعه‌های تاریخی شهر داشته باشند.



بیرانوند بیان کرد: پس از انتخاب قزوین به عنوان پایتخت امپراطوری صفوی توسط شاه طهماسب اول، ساخت کاخ ها، باغ ها و عمارات حکومتی آغاز شد و دولتخانه مبارکه دارالسلطنه قزوین نام گرفت.



به گفته این مسئول این مجموعه دارای هفت در ورودی بوده که هم اکنون سردر اصلی آن با بنایی رفیع، شکوهمند و مزیّن به کتیبه نفیسی از علیرضا عباسی باقی مانده و عالی قاپو خوانده می شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین گفت: 180 راهنمای نوروزی در ایام نوروز کار هدایت و راهنمایی گردشگران و مسافران را بر عهده داشتند.