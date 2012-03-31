طرح نوروزی آرامش بهاری در امامزاده های قزوین اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جواد مرادی عصر شنبه در بازدید از آستان مقدس امامزاده حسین (ع) شهر قزوین گفت: طرح آرامش بهاری در پیش از 80 امامزاده شاخص استان در حال برگزاری است.



وی گفت: هدف از اجرای این طرح بالا بردن سطح معارف و تقویت باورهای دینی و مذهبی و همچنین ارائه تسهیلات لازم به زائران و مسافران نوروزی است که از 28 اسفند آغاز شده و تا 15 فروردین این طرح در امامزادگان اجرا می شود.



مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین تصریح کرد: مراسم ویژه طرح نوروزی آرامش بهاری ویژه برنامه های لحظه تحویل سال نو بود که در اکثر بقاع و اماکن متبرکه استان قزوین و با حضور خیل علاقه مندان و ارادتمندان به اهل بیت (ع) و مردمی که دوست داشتند سال جدید خود را با حضور در جوار این بزرگواران و مدد گرفتن از آنها آغاز کنند برپا شد.

این مسئول یادآورشد: در این طرح برگزاری مراسمی همچون قرائت قرآن کریم با حضور قاریان بین المللی، دعای تحویل سال نو، زیارت آل یاسین، دعای توسل و خطبه خوانی، پخش پیام نوروزی مقام معظم رهبری صورت گرفت.



مرادی افزود: مراسم ویژه ای که امسال برای دومین سال پیاپی درجوار آستان مقدس امامزاده حسین(ع) برگزار شد مراسم عقد چهار زوج جوان همزمان با آغاز فصل رویش و تپش زمین در جوار این ملجاء شریف بود.