5500 زائر در حلقه های معرفت بقاع متبرکه خراسان رضوی شرکت کردند

حجت گنابادی نژادظهرشنبه درگفتگو با خبرنگاران افزود: طرح نوروزی آرامش بهاری در 144 بقعه و امامزاده در سطح استان برگزار شده که این حلقه های معرفت در 58 بقعه با حضور 41 مبلغ روحانی اجرا شده است.

وی همچنین به ایجاد 16غرفه عرضه محصولات فرهنگی در این مراکز اشاره کرد و اظهار داشت: برپائی نمایشگاه تصویری آرامش بهاری، پاسخگوئی به مسائل شرعی، برگزاری نماز جماعت و مراسم دعا و مناجات از دیگر برنامه های طرح" آرامش بهاری" در بقاع متبرکه و امامزادگان در ایام نوروز 91 بوده است.

وی ادامه داد: مشهد، نیشابور، کاشمر، گناباد، داورزن، قوچان، سبزوار، تربت حیدریه، بجستان، بردسکن، درگز، کلات، رشتخوار از جمله شهرستان هایی است که طرح آرامش بهاری در آن ها برگزار شده است.

وی در توضیح برنامه های حاشیه ای این طرح اضافه کرد: برگزاری مسابقه عکاسی با موضوعات نماز، حجاب و عفاف، زیارت، بقاع متبرکه و امامزادگان، مسابقه پیامکی با عنوان "بهترین جمله درباره امامزادگان و بقاع متبرکه" و مسابقه کتبی روزانه از دیگر برنامه های طرح آرامش بهاری در ایام نوروز بوده است.

گفتنی است طرح نوروزی آرامش بهاری برای دومین سال پیاپی در ایام نوروز امسال در جوار 144 بقعه و امامزاده در حال برگزاری است.