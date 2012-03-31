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۱۲ فروردین ۱۳۹۱، ۲۳:۴۶

در گفتگو با مهر مطرح شد:

امدادرسانی هلال احمر هرمزگان به 380 نفر/آمادگی امدادگران برای پایان تعطیلات

امدادرسانی هلال احمر هرمزگان به 380 نفر/آمادگی امدادگران برای پایان تعطیلات

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیرعامل جمعیت هلال احمر هرمزگان از امداد رسانی به 380 نفر طی تعطیلات نوروز توسط امدادگران این جمعیت در استان هرمزگان خبر داد.

علی اعمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به امداد رسانی به 380 نفر در تعطیلات نوروز توسط جمعیت هلال احمر هرمزگان، بیان داشت: از ابتدای طرح خدمات رسانی به مسافران نوروزی یعنی از 25 اسفند ماه تا امروز جمعیت هلال احمر هرمزگان به 380 نفر از هموطنانی که در هرمزگان دچار مشکل شدند امداد رسانی کرده است.

وی ادامه داد: در تعطیلات نوروز 29 پایگاه جمعیت هلال احمر که شامل هفت پایگاه ثابت و 22 پایگاه سیار هستند با استفاده از 14 آمبولانس و یک خودرو نجات به مردم امداد رسانی می کنند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر هرمزگان با اشاره به آمادگی این جمعیت برای امداد رسانی دریایی، اظهار داشت: در تعطیلات نوروز امدادگران جمعیت هلال احمر در هفت پایگاه دریایی این جمعیت و با استفاده از یک آمبولانس دریایی در حال انجام دادن فعالیتهای امداد رسانی هستند.

اعمی حوادث رانندگی را عامل بیشتر حوادث ایام نوروز در هرمزگان عنوان کرد و افزود: از 380 نفری که تحت امداد رسانی جمعیت هلال احمر هرمزگان قرار گرفتند، 50 نفر به بیمارستان اعزام شدند و مابقی به صورت سرپایی درمان شدند.

وی به مردم توصیه کرد در روزهای پایانی تعطیلات و روز طبیعت با احتیاط بیشتری رانندگی کنند و تصریح کرد: امدادگران جمعیت هلال احمر هرمزگان برای امداد رسانی به مردم در روزهای پایانی تعطیلات در آمادگی کامل به سر می برند.

کد مطلب 1566511

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