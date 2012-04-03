بقاع متبرکه استان قزوین میزبان بیش از یک میلیون زائر در ایام عید بود

حجت‌الاسلام جواد مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌های ویژه فرهنگی برای ایام تعطیلات نوروز در امامزادگان و بقاع متبرکه استان گفت: طرح آرامش بهاری با برنامه‌‌های مختلف فرهنگی، نمایشگاهی و خدماتی برای مسافران نوروزی و زائران امامزادگان از 28 اسفند سال گذشته در بیش از 80 امامزاده اغاز شده وتا 15 فروردین ماه سال 91 ادامه خواهد داشت.



وی افزود: عید نوروز که سنت نیک پیشینیان برای ما به یادگار مانده بهانه‌ای برای صله ارحام و ارتباط و نزدیکی افراد با یگدیگر است که مردم ولایی استان قزوین در این رابطه پیشقدم هستند.



20 نمایشگاه عفاف و حجاب در امامزادگان قزوین برپاست



مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین از برپایی 20 نمایشگاه عفاف و حجاب در امامزادگان و بقاع متبرکه استان قزوین خبر داد و گفت: از ابتدای تعطیلات نوروزی تاکنون بیش از یک میلیون نفر زائر، گردشگر و مسافر نوروزی از امامزاده ها و بقاع متبرکه استان قزوین بازدید کردند.



مرادی یادآورشد: از 25 اسفند تا روز 12 فروردین بیش از یک میلیون نفر در طرح آرامش بهاری در جوار امامزادگان شرکت کردند و در برنامه های پیش بینی شده حضور یافتند.



این مسئول همچنین از برپایی خیمه‌های معرفت با عنوان خیمه‌های آرامش بهاری در امامزادگان شاخص استان خبر داد و گفت: در این خیمه‌ها روحانیون آموزش دیده برای پاسخ به شبهات، گفتمان‌های دینی و مشاوره‌ در بخش‌های مختلف به زائران خدمات ارائه می کنند و ایستگاه های نقاشی، قرآن برای کودکان و دانش آموزان برپاست.



وی برپایی نمایشگاه‌هایی با عناوین سیمای عفاف در آیینه حجاب محتوایی و آرامش بهاری را از دیگر برنامه‌های این طرح عنوان کرد و افزود: مطالب جذابی در ارتباط با مسائل دینی و معضلات فرهنگی و اجتماعی از طریق ادبیات جدید در قالب 15 تابلو طراحی شده و در20 امامزاده برپا شده و تا چند روز آینده نیز در حال برگزاری است.