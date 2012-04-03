حجتالاسلام جواد مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامههای ویژه فرهنگی برای ایام تعطیلات نوروز در امامزادگان و بقاع متبرکه استان گفت: طرح آرامش بهاری با برنامههای مختلف فرهنگی، نمایشگاهی و خدماتی برای مسافران نوروزی و زائران امامزادگان از 28 اسفند سال گذشته در بیش از 80 امامزاده اغاز شده وتا 15 فروردین ماه سال 91 ادامه خواهد داشت.
وی افزود: عید نوروز که سنت نیک پیشینیان برای ما به یادگار مانده بهانهای برای صله ارحام و ارتباط و نزدیکی افراد با یگدیگر است که مردم ولایی استان قزوین در این رابطه پیشقدم هستند.
20 نمایشگاه عفاف و حجاب در امامزادگان قزوین برپاست
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین از برپایی 20 نمایشگاه عفاف و حجاب در امامزادگان و بقاع متبرکه استان قزوین خبر داد و گفت: از ابتدای تعطیلات نوروزی تاکنون بیش از یک میلیون نفر زائر، گردشگر و مسافر نوروزی از امامزاده ها و بقاع متبرکه استان قزوین بازدید کردند.
مرادی یادآورشد: از 25 اسفند تا روز 12 فروردین بیش از یک میلیون نفر در طرح آرامش بهاری در جوار امامزادگان شرکت کردند و در برنامه های پیش بینی شده حضور یافتند.
این مسئول همچنین از برپایی خیمههای معرفت با عنوان خیمههای آرامش بهاری در امامزادگان شاخص استان خبر داد و گفت: در این خیمهها روحانیون آموزش دیده برای پاسخ به شبهات، گفتمانهای دینی و مشاوره در بخشهای مختلف به زائران خدمات ارائه می کنند و ایستگاه های نقاشی، قرآن برای کودکان و دانش آموزان برپاست.
وی برپایی نمایشگاههایی با عناوین سیمای عفاف در آیینه حجاب محتوایی و آرامش بهاری را از دیگر برنامههای این طرح عنوان کرد و افزود: مطالب جذابی در ارتباط با مسائل دینی و معضلات فرهنگی و اجتماعی از طریق ادبیات جدید در قالب 15 تابلو طراحی شده و در20 امامزاده برپا شده و تا چند روز آینده نیز در حال برگزاری است.
مرادی در گفتگو با مهر:
بقاع متبرکه استان قزوین میزبان بیش از یک میلیون زائر در ایام عید بود
قزوین - خبرگزاری مهر: مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین گفت: در مدت 11 روز تعطیلات نوروزی بیش از یک میلیون نفر از مسافران، بقاع متبرکه و امامزاده های استان قزوین را زیارت کردند.
حجتالاسلام جواد مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامههای ویژه فرهنگی برای ایام تعطیلات نوروز در امامزادگان و بقاع متبرکه استان گفت: طرح آرامش بهاری با برنامههای مختلف فرهنگی، نمایشگاهی و خدماتی برای مسافران نوروزی و زائران امامزادگان از 28 اسفند سال گذشته در بیش از 80 امامزاده اغاز شده وتا 15 فروردین ماه سال 91 ادامه خواهد داشت.
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