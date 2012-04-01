  1. بین الملل
۱۳ فروردین ۱۳۹۱، ۱۰:۲۹

عناوین اخبار مهم جهان از شب گذشته تاکنون

عناوین اخبار مهم جهان از شب گذشته تاکنون

خبرگزاری مهر- گروه بین الملل: عناوین اخبار مهم جهان از شب گذشته تاکنون به نقل از منابع مختلف به شرح زیر است.

خاورمیانه

- نیروهای امنیتی اردن 12 فعال سیاسی این کشور را به جرم اهانت به پادشاه بازداشت کردند.

- گروه اخوان المسلمین مصر "خیرت الشاطر" را به عنوان نامزد خود در انتخابات ریاست جمهوری معرفی کرد.

- "کمال الهلباوی" عضو گروه اخوان المسلمین مصر در اعتراض به نامزدی خیرت الشاطر از استعفای خود خبر داد.

- "فاطمه الحمروش" وزیر بهداشت لیبی اعلام کرد: در درگیری های شهر سبها 147 نفر کشته و 395 مجروح شده اند.

آفریقا

- قبایل الطوارق و نیروهای ارتش مالی با یکدیگر در شمال این کشور درگیر شدند.

- انفجار در نزدیکی شهر "مومباسای" کنیا تعداد زیادی مجروح بر جای گذاشت.

- ارتش الجزایر دو تروریست را در منطقه "عین الحمراء" در شرق پایتخت این کشور به هلاکت رساند.

- سرهنگ "خالد الصوارمی" سخنگوی نیروهای مسلح سودان از نفوذ عناصری از سودان جنوبی به مرزهای کشورش خبر داد.

- تونس حالت فوق العاده در این کشور را تا پایان ماه آوریل تمدید کرد.

اروپا

- صربستان دو فرد مسلح کوزوویی را که به طور غیرقانونی وارد این کشور شده بودند بازداشت کرد.

- مقامات آلمانی از احتمال معالجه "یولیا تیموشنکو" نخست وزیر اوکراین در این کشور خبر دادند.

آسیا

- بر اساس مطالعات به عمل آمده مقادیر زیادی از اغذیه در هشت استان ژاپن آلوده به ماده سیزیوم شده است.

کد مطلب 1566570

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