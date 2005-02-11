همايون بهزادي : تيم ملي بايد منسجم شود// همه حق دارند برروي تيم ملي حساس باشند

همايون بهزادي مهاجم سابق تيم ملي و باشگاه پرسپوليس در گفت و گو با خبرنگار" مهر" ضمن بيان مطلب فوق افزود : به طور حتم در صورتي كه بازيكنان تيم ملي بتوانند بيش از گذشته در كنار يكديگر بازي كنند هماهنگ تر ومنسجم تر در بازيها حاضرخواهند شد و اين تنها مشكل تيم ملي در اين شرايط است.

وي ادامه داد : درفوتبال امروز دنيا اين بهترين نفرات نيستند كه يك تيم خوب را مي سازند بلكه اين انسجام تيمي است كه موجب مي شود تا يك مجموعه به موفقيت دست پيدا كند. اين وظيفه بر عهده مربي است كه با استفاده از بهترين بازيكنان بهترين هماهنگي و انسجام رادر تيم ايجاد نمايد.

وي با مثبت ارزيابي كردن عملكرد فريدون زندي در اين مسابقه يادآور شد : اين بازيكن چهره بسيار خوبي از خود به نمايش گذاشت و با كمترين اشتباه نشان داد كه فوتبال را مي شناسد و در آينده مي تواند به تيم ملي بيش از پيش كمك نمايد.

بهزادي با اشاره به نبود يكي دو بازيكن چپ پا در جناح چپ تيم ملي و مصدوميت آنها تاكيد كرد : اگر بازيكناني نظير نيكبخت و بداوي در اين مسابقه حضور داشتند تيم ملي از اين جناح نيز مي توانست حملات گسترده خود را شكل دهد اما نبود اين بازيكنان و استفاده از بازيكنان غيرتخصصي در اين جناح موجب شد تا عملا سمت چپ ما با خلاء مواجه باشد.

وي در پايان گفت : تيم ملي متعلق به همه مردم است و همه حق دارند تا نسبت به آن حساس باشند و از بازيكنان تيم ملي و دست اندركاران آن انتظار است تا در زمان باقي مانده نقاط قوت و ضعف تيم ملي را شناسايي كرده و نسبت به رفع آن كوشا باشند. من نيزبه نوبه خودم نظرات و پيشنهادات خود را به فدراسيون فوتبال ارايه خواهم كرد تا مربيان تيم ملي در صورت صلاحديد آنها را بكار ببندند و در نهايت از صميم قلب آرزو دارم تا تيم ملي به جام جهاني راه پيدا كرده و موجبات شادي مردم عزيز كشورمان را فراهم آورد.