موعد برگزاري انتخابات قانونگذاري و محلي افغانستان هفته اينده مشخص مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه ، اين ژنرال فرانسوي درحاشيه نشست غيررسمي وزيران دفاع سازمان آتلانتيك شمالي (ناتو) در نيس فرانسه گفت : اگرهمه چيز طبق روال پيش رود همانطوركه مقرر شده بود مي توانيم موعد انتخابات افغانستان را طي يك هفته اعلام كنيم .

درنخستين جلسه نشست غيررسمي وزيران دفاع ناتو، ژنرال بي وزيران را ازپيشرفت وضعيت درافغانستان كه به تعبير وي كشور امني شده است قرار داد .

مقامات دولت افغانستان به زودي موعد اجراي انتخابات پارلماني و محلي را بدون اينكه احتمال تعويق وجود داشته باشد،اعلام خواهند كرد.