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۲۲ بهمن ۱۳۸۳، ۱۷:۱۷

فرمانده ايساف اعلام كرد ؛

موعد برگزاري انتخابات قانونگذاري و محلي افغانستان هفته اينده مشخص مي شود

ژنرال جان لوي بي فرمانده نيروهاي بين المللي كمك به برقراري امنيت درافغانستان" ايساف" امروز اعلام كرد:ظرف هفته آينده موعد برگزاري انتخابات قانونگذاري و محلي در افغانستان مشخص خواهد شد .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه ، اين ژنرال فرانسوي درحاشيه نشست غيررسمي وزيران دفاع سازمان آتلانتيك شمالي (ناتو) در نيس فرانسه گفت : اگرهمه چيز طبق روال پيش رود همانطوركه مقرر شده بود مي توانيم موعد انتخابات افغانستان را طي يك هفته اعلام كنيم .

درنخستين جلسه نشست غيررسمي وزيران دفاع ناتو، ژنرال بي وزيران را ازپيشرفت وضعيت درافغانستان كه به تعبير وي كشور امني شده است قرار داد .

مقامات دولت افغانستان به زودي موعد اجراي انتخابات پارلماني و محلي را بدون اينكه احتمال تعويق وجود داشته باشد،اعلام خواهند كرد.

کد مطلب 156668

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