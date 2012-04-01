باشگاه الوصل از مارادونا حمایت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مارادونا در جریان دیدار تیم‌های الوصل و الشباب به سوی جایگاه تماشاگران رفت تا طبق گفته خودش از "ورونیکا اویدا" که برای تماشای مسابقه در ورزشگاه حاضر شده بود و مورد اهانت هواداران الشباب قرار گرفته بود، دفاع کند.

"عبدالله البشر"، سرپرست تیم فوتبال الوصل گفت: اینگونه رفتارها از سوی تماشگران مذموم است بخصوص اینکه در ارتباط با یک زن باشد. این رفتار مغایر با فرهنگ ماست و هرکه در ورزشگاه بوده و یا از طریق تلویزیون بازی را تماشا می‌کرده از این بابت ناراحت شده است.

وی افزود: ما باید از مارادونا به دلیل آنچه اتفاق افتاده عذرخواهی کنیم. این کاری که از جانب آن تعداد از هواداران صورت گرفت فرهنگ امارات را خدشه‌دار کرده است.