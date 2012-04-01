رئیس ستاد دائمی تسهیلات سفرهای کشور از پایگاه های نوروزی البرز بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر جهانیان رئیس ستاد دائمی تسهیلات سفرهای کشور و هیئت همراه ظهر یکشنبه با همراهی مدیر کل میراث فرهنگی استان البرز و محمدرضا پوینده دبیر ستاد دائمی تسهیلات سفر استان البرز و معاونان اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان از پایگاه های اطلاع رسانی نوروزی بازدید کرد.



هدف این سفر بازدید از نحوه فعالیت کلیه دستگاه های خدمت رسان و عضو ستاد دائمی تسهیلات سفر در ایام نوروز بود.



جهانیان بعد از بازدید هوایی به وسیله بالگرد هلال احمر از وضعیت محورهای مواصلاتی استان، از پایگاه های نوروزی استان بازدید کرد.



با توجه به اینکه پایگاه های اطلاع رسانی استان در روز طبیعت در پارک ها و مکان های پرجمعیت به منظور توزیع اقلام فرهنگی مستقر می شوند، رئیس ستاد دائمی تسهیلات سفرهای کشور و هیئت همراه در ادامه سفر خود از پایگاه های اطلاع رسانی مستقر در پارک ها نیز بازدید به عمل آوردند.

