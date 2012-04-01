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۱۳ فروردین ۱۳۹۱، ۱۸:۵۶

شریفی:

مرزن آباد از شمال به جنوب یکطرفه است/ترافیک سنگین چالوس به کرج

مرزن آباد از شمال به جنوب یکطرفه است/ترافیک سنگین چالوس به کرج

کرج – خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راه استان البرز با اشاره به ترافیک سنگین کرج به چالوس گفت: مرزن آباد از شمال به جنوب یکطرفه است.

همایون شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: از ساعت 15 محور مرزن آباد از شمال به جنوب یکطرفه است و ممنوعیت تردد انواع تریلی و کامیون از این محور ادامه خواهد داشت.

رئیس پلیس راه استان البرز گفت: در حال حاضر ترافیک در محور کرج به چالوس سنگین است و پیش بینی می شود این ترافیک تا شامگاه یکشنبه همچنان ادامه داشته باشد.

شریفی ادامه داد: ترافیک در دیگر محورهای استان البرز از جمله تهران به کرج و کرج به قزوین عادی است و مشکل خاصی وجود ندارد.

رئیس پلیس راه استان البرز افزود: تردد در دیگر محورهای مواصلاتی استان البرز نیز به صورت عادی است.  
 

کد مطلب 1566736

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