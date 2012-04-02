دردسر جدید برای اوباما/ بزرگترین حامی مالی آقای رئیس سارق از آب درآمد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، حامی اصلی "باراک اوباما" متهم به فریب یک تاجر و جعل هویت یکی مقام بانک شده و بدین ترتیب رئیس جمهور آمریکا گرفتار"سردرد"ی جدید شده تا در فاصله باقی مانده تا انتخابات با سوالات جدیدی درباره حامیان خود مواجه شود.

این در حالی است که هنوز پرسش های بی پاسخی درباره دیگر حامیان مالی اوباما از جمله برادران کاردونا وجود دارد.

بر اساس این گزارش، "آباکه آسونگ با" و همسرش فقط در سال جاری میلادی مبلغ 50 هزار دلار به کمیته انتخاباتی اوباما کمک کرده اند و این در حالی است که آسونگ با در دادگاه فلوریدا یک پرونده درحال رسیدگی دارد. این زن به همراه همسرش متهم هستند که مبلغ 650 هزار دلار را برای ساختن خانه چند میلیارد دلاری خود در فلوریدا به سرقت برده اند.

از میان نامزدهای حاضر برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، اوباما تنها فردی است که لیست حامیان مالی خود را منتشر کرده است. اما انتشاراین لیست اوباما را به دردسر انداخته زیرا در ماه گذشته وی مجبور شد تا مبلغ 200 هزار دلار را به برادران "کاردونا" ( کارلوس و آلبرتو ) قاچاقچیان تحت تعقیب معروف حاضر در مکزیک، پس بدهد.

این در حالی است که "بن لابولت" سخنگوی انتخاباتی اوباما از دادن توضیحات در این رابطه خودداری کرد اما اعلام داشت که تا کنون بیش از یک میلیون و 300 هزار آمریکایی به کمیته انتخاباتی اوباما کمک کرده اند.

آسونگ با و همسرش "جی دبلیو دروسا" یک صندوق خیریه را اداره کرده و در امر تامین غذا و دیگر مایحتاج برای کودکان فقیر فعالیت دارند. بر روی صفحه فیس بوک آنها عکسی وجود دارد که متعلق به سال 2010 بوده و اوباما را در کنار این زوج نشان می دهد.