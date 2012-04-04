رحیم زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: از مهمترین اقداماتی که باید در سال جدید آن را دنبال کنیم اجرای نظام آموزشی 6-3-3 است که در اولین گام در مهرماه امسال پایه ششم ابتدایی برپا می شود.

وی ادامه داد: در آموزش و پرورش شهرستانهای تهران تمام برنامه ریزی های لازم را برای اجرای این نظام آموزشی در سال قبل انجام داده ایم و هم اکنون آمادگی کامل را برای اجرای آن در مهر ماه سال جاری داریم و هم اکنون تنها امور لازم را پیگیری خواهیم کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش شهرستانهای تهران درباره مشکل کمبود فضای مدرسه در مسکن مهر نیز اظهار داشت: استاندار تهران وعده داده اند که این مشکل در سال جاری حل شود و دیگر شاهد کمبود فضای آموزشی در این پروژه ها نباشیم ضمن اینکه هم اکنون وضعیت فضای آموزشی در مسکن مهر نسبت به گذشته بهبود یافته است.

پیش از این ساکنان مسکن مهر در حاشیه تهران با کمبود مدرسه برای فرزندانشان مواجه بودند به شکلی که مدیر کل آموزش و پرورش شهرستانهای تهران اعلام کرده بود که مسکن مهر حاشیه تهران نیاز به 400 مدرسه دارد.