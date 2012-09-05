به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به لندن، سیامند رحمان که چهارشنبه شب در رقابت های فوق سنگین وزنه برداری بازی های المپیک موفق شد علاوه بر کسب مدال طلا، رکورد پارالمپیک را دو بار جابه‌جا کند، پس از برگردن آویختن مدال طلا به خبرنگاران گفت: خدا را شکر می کنم که در اولین تجربه حضورم در پارالمپیک موفق به کسب مدال طلا شدم و رکورد را هم ارتقا دادم.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا نتوانستید وزنه 301 کیلوگرمی را مهار کنید گفت: به خاطر اعتراض وزنه بردار کره ای و توقف 10 دقیقه ای که برای رسیدگی به اعتراض وی صورت گرفت، بدنم سرد شد و نتوانستم این وزنه را بزنم. البته من در تمرینات 310 کیلوگرم را زده بودم. در لندن هم می توانستم به راحتی 301 را بزنم اما موفق نشدم و شاید به همین خاطر مربیانم از دست من راضی نباشند!

قویترین مرد جهان با بیان اینکه در المپیک بعدی رکورد بهتری خواهد زد خاطرنشان کرد: همین مدال طلا برایم یک دنیا ارزش دارد. هدف اصلی من کسب مدال طلا بود که خدا را شکر با دعای خیر مردم به آن رسیدم. از مربیانم هم تشکر می کنم که در این مدت کمک زیادی به من کردند.

سیامند رحمان در پایان گفت: این مدال متعلق به همه مردم ایران است اما به طور ویژه آن را به مردم آذربایجان و مردم شهرستان اشنویه تقدیم می کنم و امیدوارم در رویدادهای آینده بتوانم رکوردهای بهتری را برای ورزش ایران رقم بزنم.