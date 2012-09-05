  1. ورزش
۱۵ شهریور ۱۳۹۱، ۲۳:۵۸

گزارش خبرنگار مهر از لندن/

رحمان: وزنه‌بردار کره‌ای‌ نگذاشت 301 کیلو را بزنم/ این طلا یک دنیا ارزش دارد

رحمان: وزنه‌بردار کره‌ای‌ نگذاشت 301 کیلو را بزنم/ این طلا یک دنیا ارزش دارد

قویترین مرد معلول جهان رسیدگی به اعتراض وزنه بردار کره‌ای را مانعی برای موفقیتش در زدن وزنه 301 کیلوگرمی عنوان کرد و گفت: هدف اولم کسب مدال طلا بود که خوشبختانه به آن رسیدم.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به لندن، سیامند رحمان که چهارشنبه شب در رقابت های فوق سنگین وزنه برداری بازی های المپیک موفق شد علاوه بر کسب مدال طلا، رکورد پارالمپیک را دو بار جابه‌جا کند، پس از برگردن آویختن مدال طلا به خبرنگاران گفت: خدا را شکر می کنم که در اولین تجربه حضورم در پارالمپیک موفق به کسب مدال طلا شدم و رکورد را هم ارتقا دادم.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا نتوانستید وزنه 301 کیلوگرمی را مهار کنید گفت: به خاطر اعتراض وزنه بردار کره ای و توقف 10 دقیقه ای که برای رسیدگی به اعتراض وی صورت گرفت، بدنم سرد شد و نتوانستم این وزنه را بزنم. البته من در تمرینات 310 کیلوگرم را زده بودم. در لندن هم می توانستم به راحتی 301 را بزنم اما موفق نشدم و شاید به همین خاطر مربیانم از دست من راضی نباشند!

قویترین مرد جهان با بیان اینکه در المپیک بعدی رکورد بهتری خواهد زد خاطرنشان کرد: همین مدال طلا برایم یک دنیا ارزش دارد. هدف اصلی من کسب مدال طلا بود که خدا را شکر با دعای خیر مردم به آن رسیدم. از مربیانم هم تشکر می کنم که در این مدت کمک زیادی به من کردند.

سیامند رحمان در پایان گفت: این مدال متعلق به همه مردم ایران است اما به طور ویژه آن را به مردم آذربایجان و مردم شهرستان اشنویه تقدیم می کنم و امیدوارم در رویدادهای آینده بتوانم رکوردهای بهتری را برای ورزش ایران رقم بزنم.

کد مطلب 1566850

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها