به گزارش خبرنگار مهر،آموزش و پرورش طی سالهای جاری دستخوش تغییرات فراوان بوده است؛ وزارتخانه بزرگی که آینده بیش از 12 میلیون دانش آموز در دستانش قرار دارد و به عنوان بزرگترین کارخانه انسان سازی در ایران محسوب می شود و دو نهاد قدرتمند یعنی قوه مجریه و قوه مقننه برای آن تصمیم گیری می کنند.

جدا از تصمیم سازی هایی که قوه مجریه به عنوان دستگاه اجرایی برای آموزش و پرورش اتخاذ می کند، مجلس شورای اسلامی نیز با ارائه طرح ها و مصوباتی در برنامه ریزی این دستگاه حکومتی نقش دارد، در واقع خانه ملت بخشی از مغز متفکر آموزش و پرورش است. در این میان مجلس هشتم نیز بدنبال مجالس گذشته این وظیفه خود را دنبال کرده و در طراحی نقشه راه نظام تعلیم و تربیت همکاری داشته است، اما باید دید نقش نمایندگان مردم طی چهار سال گذشته در طراحی این نقشه راه تا چه میزان بوده و آنها تا چه حدودی توانسته اند بر عملکرد آموزش و پرورش نظارت کنند.

براساس آخرین اطلاعات ارائه شده، در طول فعالیت مجلس هشتم، 20 طرح و هفت لایحه در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بررسی شده که حاصل آن تنها تصویب 6 مورد و تبدیل آنها به قانون بوده است که از میان آنها 4 مورد مربوط به آموزش و پرورش بوده است.

تصویب طرح تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی، طرح اصلاح تبصره ماده 9 قانون تاسیس و اداره مدارس، مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی، طرح تغییر نظام آموزشی کشور، طرح اصلاح و الحاق موادی به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی، طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی که البته در صحن علنی مطرح نشده است و لایحه اصلاح قانون تاسیس مدارس غیردولتی و الحاق موادی به آن از مصوبات مجلس هشتم در حوزه آموزش و پرورش بوده است.

در واقع مجلس هشتم تنها سه مصوبه مهم در این حوزه داشته و بقیه تنها اصلاحی از قوانین گذشته بوده است.

بررسی سند تحول آموزش و پرورش

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در این باره به خبرنگار مهر گفته است: کمیسیون آموزش و تحقیقات اقدام موثری را در ارتباط با سند تحول آموزش و پرورش انجام داد، به نحوی که سند تحول آموزش و پرورش، مصوب آذرماه امسال، ارتباط تنگاتنگی با قوانین مصوب در برنامه پنج ساله پنجم دارد.

اصلاح قانون مدارس غیردولتی و صندوق حمایت از آنها

علی عباسپور تهرانی فرد آغاز قانون اصلاح مدارس غیردولتی را از دیگر فعالیت های کمیسیون آموزش و تحقیات عنوان کرد و گفت: در مجلس هشتم این قانون را که قانونی ارزنده در ارتباط با ارتقای جایگاه مدارس غیردولتی است به اتمام رساندیم، بر اساس این قانون مدارس غیردولتی در جایگاه مطلوبی قرار گرفته و بنا شد دولت حمایت‌های لازم را از این مدارس به عمل آورد.

نماینده مردم تهران اظهار داشت: البته تعللی در اجرای این قانون مشاهده کردیم که برای رفع آن چندین جلسه با وزارت آموزش و پرورش گذاشتیم و بسیاری از آیین‌نامه‌های اجرایی با تاخیر تصویب شد.

وی ادامه داد: برای اجرای این قانون صندوقی برای حمایت از مدارس غیردولتی تشکیل شد اما متاسفانه پولی در این صندوق واریز نشده است که این امر مورد اعتراض ما در مجلس هشتم در کمیسیون آموزش و تحقیقات بود و پیگیری‌هایی در ارتباط با اجرای صحیح این قانون از دولت داشتیم.

پیگیری قانون حذف کنکور و احیای معاونت پرورشی

عباسپور اضافه کرد: قانون احیای معاونت پرورشی آموزش و پرورش و نحوه پذیرش دانشجو در مراکز آموزش عالی یا قانون حذف کنکور از مصوبات مجلس هفتم بود که در مجلس هشتم نیز توسط کمیسیون آموزش دنبال و به نتیجه رسید.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس افزود: قانون احیای معاونت پرورشی هم از مصوبات مجلس هفتم بود اما متاسفانه با تلاطم مدیریتی در آموزش و پرورش و تعویض مکرر وزاری آموزش و پرورش و به تبع آن معاونین پرورشی مواجه شد اگرچه علی رغم وجود ثبات مدیریتی در وزارت آموزش و پرورش در طول مجلس هشتم معاونت پرورشی همچنان دچار این تلاطم است که امیدوارم این مشکل در مجلس نهم برطرف شود.

یکی از مهمترین اقدامی که در مجلس هشتم پیگیری شد قانون تعیین تکلیف استخدام معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی بود که به موجب آن بیش از 60 هزار مشمول این قانون تعیین تکلیف شدند؛ البته هنوز هم دایره اعتراض معلمان شرکتی که در سال 89-88 به علت کمبود نیرو در مدارس به کار گرفته شدند، ادامه دارد و هر از چندگاهی روبروی مجلس تجمع می کنند.

مصوبات مجلس کمکی به بهبود نظام آموزشی نکرد

محمد حسین جوادی، کارشناس مسائل آموزشی و استادیار علوم تربیتی دانشگاه تهران که پایان نامه دکترای خود را درباره آموزش و پرورش در 30 سال اخیر ارائه کرده است، درباره اقدامات مجلس هشتم در حوزه آموزش و پرورش گفت: مجلس هشتم در حوزه آموزش و پرورش فعالیت خاص و چشمگیری نداشته است و بیشتر امور را شورای عالی انقلاب فرهنگی دنبال کرده است.

این استاد دانشگاه ادامه داد: تنها طرح جدی که کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس آن را پیگیری کرد، تعیین تکلیف معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی بود که اگرچه برای این افراد منفعت شخصی داشت اما کمکی به بهبود وضعیت نظام تعلیم و تربیت نکرده است.

جوادی تصریح کرد: مجلس هشتم در مواجه با برخی از لوایح مصوب شده در دولت همچون طرح تعطیلی روزهای پنج شنبه در مدارس، تغییر زود هنگام و ناپخته کتابهای درسی مقطع ابتدایی، ساماندهی نیروهای انسانی، استخدام بیش از 40 هزار معلم از طریق آزمون استخدامی که پر تنش ترین و پرخطاترین آزمون تاریخ ایران است، بررسی و واکنش جدی و تاثیرگزاری انجام نداد.

ضعف کمیسیون آموزش و تحقیقات در حوزه نظارت

وی با انتقاد از نحوه عملکرد مجلس هشتم به ویژه کمیسیون آموزش و تحقیقات در حوزه نظارت بر عملکرد آموزش و پرورش نیز گفت: احیای معاونت پرورشی یکی از مهمترین مصوبات مجلس هفتم بود که آموزش و پرورش در سالیان جاری از عهده آن برنیامد و مجلس هشتم نیز واکنش خاصی نسبت به این کوتاهی مدیران آموزش و پرورش نداشت.

این استاد علوم تربیتی اظهار داشت: آموزش و پرورش بدلیل گستردگی بالا نیاز به نظارت مستمر نمایندگان مجلس دارد که امیدواریم این ضعف در مجلس نهم حل شود.

به هر حال مجلس هشتم رو به پایان است و بخشی از بررسی عملکرد نمایندگان ملت در حوزه های مختلف به ویژه آموزش و پرورش که در آستانه تحول بنیادین نظام آموزشی است قطعا در آینده بررسی می شود.



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گزارش از فهیمه سادات طباطبایی