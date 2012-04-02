اسکان 30 هزار مسافر نوروزی در مدارس خراسان شمالی

علی امین در گفتگو با خبرنگار مهر افزود:21 هزار و 338 نفر از این مسافرین در قالب 4 هزار و 425 خانواده فرهنگی و 8 هزار و 835 نفر از این مسافران نیز در قالب 2 هزار و 27 خانواده غیر فرهنگی در مدارس استان اسکان یافته‌اند.

وی با بیان اینکه طرح اسکان از تاریخ 12 فروردین به اتمام رسیده است اظهار داشت: در طی این مدت از 14 هزار و 453 زائر فرهنگی نیز با یک وعده غذای گرم رایگان پذیرایی شده است.

امین افزود: کلیه مدارس استان از ساعات پایانی یکشنبه شب سیزدهم فروردین تخلیه شده و کلاس‌های آموزشگاه‌ ها مانند سایر واحدهای آموزشی از صبح روز 14 فروردین ماه سال جاری دایر است.

این مسئول تصریح کرد: در طرح نوروزی امسال، آموزش و پرورش خراسان شمالی هزار و 550 کلاس درس در سه سطح الف، ب و ج را ساماندهی نموده و پذیرش مسافران نوروزی در شهرستان‌های بجنورد و شیروان و مانه سملقان نیز به صورت شبانه روزی انجام شده است.