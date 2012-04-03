به گزارش خبرنگار مهر، فیلم تلویزیونی "گواهینامه" به کارگردانی محسن منشی زاده و تهیه کنندگی محمد باجلان ۱۳ اسفند سال گذشته در استان اراک کلید خورد. این فیلم که به سفارش سیمای استان مرکزی تولید می‌شود قرار است از این شبکه پخش شود.

رضا شفیعی جم، صفا آقاجانی، محمد باجلان، ارسیا صنعتی، ندا قربانی، پژمان شاهوردی و مهرداد ناعمی بازیگران این فیلم با محوریت طنز هستند که با اتمام تصویربرداری مراحل فنی خود را پشت سر می‌گذارد.

عوامل "گواهینامه" عبارتند از تهیه‌کننده: موسسه فرهنگی هنری کوچه هنر زاگرس(محمد باجلان)، نویسنده: عباس مرادیان، مدیر تصویربرداری: مهدی حیدری، طراح صحنه و لباس: محمود صادقی، مدیر برنامه‌ریز و دستیار اول کارگردان: مهدی صحرایی، تدوین همزمان: مهرداد ناعمی، صدابردار: شهریار عادلی، مدیر تولید: کمیل امیری، مدیر تدارکات و دستیار اول: مهدی فرهادی و اکبر نامور، روابط عمومی و امور دفتری: اکبر نامور.

