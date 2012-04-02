به گزارش خبرگزاری مهر مصطفی محمد نجار در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی دولت، با اشاره به برنامه های این وزارتخانه در سال 91 اظهار داشت: در استانهای مرزی کشور بحث ارتباط و همکاری بیشتر با کشورهای همسایه و همجوار در دستور کار استانداران قرار دارد تا بازارچه های مرزی فعال شده و تبادلات وارداتی و صادراتی بیشتری انجام شود. این امر به بهبود معیشت مرزنشینان و امنیت بیشتر در این نقاط کمک قابل توجهی خواهد کرد.

وی افزود: در صحنه مبارزه با مواد مخدر نیز در سال جاری سعی خواهیم کرد، ارتباط با کشورهای افغانستان و پاکستان فعالتر شود و همچنین با روسیه، کشورهای آسیای میانه و منطقه برای مبارزه موثرتر در امر مبارزه با مواد مخدر، مبارزه با تروریسم، اشرار و جرایم سازمان یافته به دنبال توافق امنیتی هستیم تا هر چه بیشتر گسترش یابد و مردم از این امنیت به نحو احسن برخوردار شوند.

نجار تصریح کرد: در حوزه سیاسی نیز مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی را پیش رو داریم و حضور گسترده مردم را دنبال می کنیم.

وزیر کشور در ادامه به موضوع تقسیمات کشوری اشاره کرد و گفت: نظر رئیس جمهور این است که خدمات در نقاط مختلف کشور توسعه یابد و در این راستا باید بحث تقسیمات کشوری را ارتقا دهیم. در بخش عمران شهری و روستایی، همین طور در بحث گسترش فضای سبز، مدیریت پسماند، آب شرب و حمل و نقل شهری نیز برنامه های ویژه ای تدارک دیده شده است.

وی خاطر نشان کرد: در نقاط مختلفی که مشکلاتی در بحث عمران و آبادانی دارند، تکمیل و راه اندازی پروژه های عمرانی شهر و روستا دنبال خواهد شد. در حوزه امنیتی نیز برنامه های گذشته باید تداوم یابد و در جهت بومی کردن امنیت و مشارکت جویی و جامعه محوری حرکت کنیم.

محمدنجار در پایان به برنامه های دولت در حوزه مدیریت بحران اشاره کرد و گفت: در بحث مدیریت بحران و حوادث نیز نقشه جامع خطر پذیری در حال تکمیل است که بر اساس پهنه بندی در کشور، متناسب با حوادث هر منطقه آمادگی لازم نیز برای مقابله با بحران ایجاد شود.

