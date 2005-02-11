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۲۳ بهمن ۱۳۸۳، ۱۱:۴۱

كارشناس امور اقتصادي صنايع و معدن استان خراسان:

سازمان صنايع و معادن خراسان 4/12 درصد سرمايه گذاري صنعتي را در كشور داراست

سازمان صنايع و معادن استان خراسان 10 درصد سهم اشتغال زايي، 4/12 درصد سهم سرمايه گذاري صنعتي، 7/15 درصد سهم گواهينامه كشف و 32 درصد سهم توليد قطعات را به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرگزاري"مهر"، راضيه عليرضايي كارشناس امور اقتصادي صنايع و معادن استان خراسان با اعلام اين مطلب، مهمترين تحولات سازمان صنايع و معادن را افتتاح 10 طرح اصلي و ارتقاي ريسك پذيري سرمايه گذاران در بخش خصوصي دانست و گفت:طرح هايي نظير ايران خودرو خراسان، لوله و پروفيل صفا توس، صنايع چيني نفيس، رينگ سازي و لعاب مشهد در دهه مباركه فجر به افتتاح رسيد كه اين كار نيز در اشتغالزايي در سطح استان حركتي ارزشمند محسوب مي شود.

وي تصريح كرد: سازمان صنايع و معادن خراسان از 307 واحد توليدي در سال 57 به 3 هزار و 778 واحد صنعتي در سال 83 رسيده است.

عليرضايي ادامه داد: اين سازمان در ايجاد اشتغال در استان خراسان نيز موفق بوده به طوري كه در سال 57 تقريبا 11 هزار و 621 نفر در اين سازمان مشغول كار بودند كه هم اكنون اين رقم به 115 هزار و 150 نفر رسيده است.

به گفته اين كارشناس امور اقتصادي صناديع و معادن استان خراسان، جذب سرمايه گذاري اين سازمان از 18 ميليارد ريال در سال 57 به 14 هزار و 741 ميليارد ريال رسيده است.

کد مطلب 156702

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