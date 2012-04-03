ظرفیت پذیرش در کنکور مهندسی فناوری ارشد علمی کاربردی اعلام شد

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر، اضافه کرد: در آزمون دوره‌های مهندسی فناوری ارشد دانشگاه جامع علمی کاربردی 4 هزار و 930 داوطلب ثبت‌نام کردند.

وی ادامه داد: کارت ورود به جلسه این آزمون 26 تا 28 اردیبهشت‌ماه در سایت سازمان سنجش منتشر خواهد شد.

به گفته مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور، گزینش داوطلبان در دوره مهندسی فناوری ارشد سال 91 دانشگاه جامع علمی‌ کاربردی بر اساس نمره کل آزمون، اعمال 20 درصدی معدل کل داوطلب نتیجه مصاحبه حضوری و صلاحیت عمومی است.

توکلی اظهار داشت: آزمون دوره مهندسی فناوری ارشد سال 91 دانشگاه جامع علمی کاربردی روز جمعه 29 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد.

همچنین علی صدر - معاون سنجش و خدمات دانشگاه جامع علمی کاربردی اعلام کرد که در این آزمون 150 نفر پذیرفته خواهند شد و پذیرفته شدگان از اول مهرماه سال جاری به کلاس‌های درس خواهند رفت.