خسرو ابراهیم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امین یوسف نژاد تنها هندبالیست مازندرانی بوده که با نظر کادر فنی درپایان چهارمین مرحله اردوی تیم ملی ترکیب ملی نوجوانان باقی ماند.



وی افزود: این هندبالیست نوشهری عضو تیم ملی اکنون درجمع 22 نفره ملی پوشان نوجوان کشور قرار گرفته و از 15تا 20 فروردین ماه در مرحله پنجم اردوی تیم ملی در مبارکه اصفهان شرکت خواهد کرد.



رئیس هیئت هندبال مازندران ادامه داد: محسن طاهری سرمربی تیم ملی هندبال نوجوانان ایران پیش از این یوسف نژاد را در ترکیب 12 نفره تیم ملی برای شرکت در تورنمنت چهار جانبه کشور قطر انتخاب کرده بود.



ابراهیم زاده اضافه کرد: یوسف نژاد به طور یقیین در ترکیب نهایی تیم ملی برای شرکت در مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا قرار خواهد گرفت.



وی یادآورشد: تیم ملی هندبال نوجوانان ایران خود را برای شرکت در ششمین دوره مسابقات هندبال نوجوانان آسیا که شهریورماه در کره جنوبی برگزار می شود، آماده می کند.