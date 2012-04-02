بی احتیاطی در استفاده از چرخگوشت/برخورد پیکان و پژو با یکدیگر

به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از خودروهای ایستگاه شماره ۴ در مسیر بازگشت از محل استقرار با صحنه تصادف یک دستگاه خودروی پژو ۲۰۶ با یک قلاده سگ در بزرگراه امام علی (ع) در نزدیکی دارالحدیث روبرو شد.



این حادثه زمانی اتفاق افتاد که این حیوان قصد عبور از عرض بزرگراه را داشت که با خودروی ۲۰۶ به شدت برخورد کرد.



در اثر این برخورد، راننده کنترل خود را از دست داد و در ‌‌نهایت منجر به واژگونی خودرو شد.



آتش نشانان به منظور جلوگیری از تصادفات احتمالی ضمن ایمن سازی محل دو سرنشین این وسیله نقلیه را که مردهای ۳۵ و ۳۷ ساله بودند، خارج کردند.



واژگونی یک دستگاه خودروی پیکان



عدم توانایی کنترل خودروی پیکان توسط راننده در بلوار ۱۵ خرداد منجر به خروج آن از مسیر مستقیم و برخورد با درخت‌های داخل بلوار و همچنین ورود به لاین مخالف شد که در ‌‌نهایت با یک دستگاه خودروی پژو در لاین مخالف تصادف کرد و پس از واژگون شدن و برخورد با تیر چراغ برق متوقف شد.



نجاتگران ایستگاه شماره ۹ در کمتر از یک دقیقه در محل حاضر شدند و ضمن ایمن سازی محل هر دو راننده ۲۷ ساله و ۷۷ ساله را که در داخل خودرو محبوس شده بودند نجات دادند. در این حادثه خودروی پیکان به طور کامل از بین رفت و علاوه بر شکسته شدن تعدادی از درختان بلوار و تیر چراغ برق، بر خودروی پژو نیز خساراتی وارد آمد.



حبس رانندگان در اثر برخورد دو دستگاه خودرو پیکان و پژو



برخورد دو دستگاه خودرو پیکان و پژو در بلوار ۱۵خرداد علاوه بر خسارات مالی موجب حبس رانندگان و مصدومیت آن‌ها شد.



آتش نشان ها در کمتر از یک دقیقه در محل حاضر و با استفاده از تجهیزات نجات، مصدومان را از خودرو‌ها خارج کردند.



بی‌احتیاطی کارگر در به کارگیری چرخ گوشت صنعتی



طی تماس تلفنی و درخواست کمک از سوی شهروندان مبنی بر گیر کردن دست کارگر در چرخ گوشت مغازه کبابی، بلافاصله مدیر عامل سازمان و گروه نجات ایستگاه شماره ۹ به محل حادثه واقع در خیابان صفائیه، اعزام شدند.



بنا به گزارش فرمانده عملیات، دست کارگر ۲۴ ساله به علت بی‌احتیاطی در حین چرخ کردن گوشت و همچنین غیر استاندارد بودن چرخ گوشت صنعتی، در چرخ گوشت گرفتار شده بود. آتش نشانان پس از حضور و استفاده از تجهیزات ایمنی پس از ۱۳ دقیقه تلاش دست نامبرده را از داخل چرخ گوشت خارج کردند.



متأسفانه دو انگشت این کارگر در ابتدای حادثه از دستش جدا شده بود.