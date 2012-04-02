دولت روسیه مانع ورود معترضان به میدان سرخ مسکو شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مقام های مسکو میدان سرخ مسکو را بستند و دهها نفر از معترضان را که سعی داشتند تظاهرات سکوت برگزار کنند دستگیر کردند. مخالفان دولت روسیه را متهم کردند که به حق آنها برای برگزاری تجمعات آزاد احترام نمی گذارد.

این اعتراض چند صد نفره در پاسخ به یک درخواست اینترنتی بوده که خواستار تجمع در میدان سرخ مسکو در بیرون کرملین شده بودند.

برنامه معترضان این بوده تا ضمن تجمع در این میدان و اعتراض به حکومت روبانهای سفید بپوشند و اعتراض خود را بطور سمبلیک نمایان سازند، اما با موانع آهنی برای ورود به میدان سرخ روبرو شدند.

مخالفان می گویند که دولت، قانون اساسی روسیه را که در آن تجمع آزاد با کسب اجازه رسمی از مقامات محلی محترم شمرده شده نادیده گرفته اند.

دولت نیز مخالفان را متهم کرده است که با الهام از انقلاب های رنگین در صدد باز کردن پای بیگانگان در امور داخلی روسیه هستند.

ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری منتخب روسیه علناً در یکی از سخنرانی های خود به کسانی که از کشورهای دیگر پول می گیرند حمله کرده و آنها را "حواری خائن" خطاب کرد.