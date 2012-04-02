42 هزار نفر در ستاد اسکان میهمانان نوروزی همدان پذیرش شدند

عباس حسنی محتشم در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: در ایام نوروز یک هزار و667 کلاس برای اسکان میهمانان نوروزی در نظر گرفته شد.

وی تعمیر، تجهیز و آماده سازی مدارس برای اسکان مسافران را از جمله اقدامات صورت گرفته برای جلب رضایت فرهنگیان و مسافران نوروزی توسط آموزش و پرورش این استان دانست و اضافه کرد: طراحی نقشه راهنما همراه با پیام و تصاویر اماکن دیدنی و جاذبه های توریستی همدان از جمله اقدامات انجام شده در این ایام بود.

پلیس پیشگیری امنیت مراکز اسکان مسافران را تامین کرد

حسنی محتشم از توزیع بروشورهای تبلیغاتی و نصب بنر در ورودی ها و اماکن تفریحی، همکاری با ستاد تسهیلات نوروزی شهرداری برای هدایت مسافران نوروزی به مدارس مورد نظر، همکاری با هلال احمر برای تهیه زیرانداز، موکت و پتو و همچنین ارائه آدرس مدارسی که برای اسکان در نظر گرفته شده به پلیس پیشگیری برای تامین امنیت میهمانان نوروزی خبر داد.

مدیرکل آموزش و پرورش همدان گفت: به منظور کنترل و ارزیابی روند فعالیت ستادهای اسکان بازدیدهای مستمری از روند فعالیت این ستادها درقبل و ایام نوروز صورت گرفته که پس از جمع بندی گزارش کتبی و تصویری این فعالیت ها به وزارت آموزش و پرورش ارسال می شود.

پذیرش فرهنگیان در اماکن دیدنی با تخفیف همراه بود

وی اظهار داشت: با همکاری و هماهنگی سازمان میراث فرهنگی، پذیرش فرهنگیان در اماکن دیدنی، سیاحتی و زیارتی زیر نظر اداره کل میراث فرهنگی با تخفیف برای فرهنگیان صورت گرفت.

مدیرکل آموزش وپرورش استان همدان افزود: به منظور تکریم میهمانان فرهنگی و پذیرایی از آن ها با تعداد هشت رستوران در بهترین نقاط مرکز استان قرارداد بسته شد و فرهنگیان به نحو شایسته ای در این رستوران ها پذیرایی شدند.