۲۳ بهمن ۱۳۸۳، ۱۲:۱۵

با عدم حضور 14 وزير عضو شورايعالي مناطق آزاد در اين نمايشگاه

نمايشگاه مناطق آزاد و ويژه اقتصادي پايان يافت

در حالي سومين نمايشگاه صنعتي-تجاري مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور با سخنان حسين نصيري مشاور رييس جمهوري و دبير شورايعالي مناطق آزاد عصر روز چهارشنبه به كار خود پايان داد كه 14 وزير عضو شورايعالي مناطق آزاد در طول برگزاري اين نمايشگاه حضور نداشتند.

به گزارش خبرگزاري"مهر"، حسين نصيري در اين مراسم گفت: مناطق آزاد صاداي اقتصاد آينده كشور هستند و نسبت به آينده ان نا اميد نيستيم.

وي به حضور نيافتن 14 وزير عضو شورايعالي مناطق آزاد در مراسم افتتاحيه و در طول برگزاري اين نمايشگاه اشاره و تصريح كرد: شايد همزماني ايام مبارك دهه فجر و همچنين وضعيت نامساعد جوي باعث اين موضوع شده و يا اين كه ناشي از بي توجهي آنان بوده است كه اگر چنين نيز باشد باز نبايد در اهميت موضوع مناطق آزاد ترديد كرد.

بنابراين گزارش، در پايان اين مراسم سه منطقه آزاد كيش، چابهار و قشم به ترتيب به عنوان مناطق آزاد برتر و مناطق ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر امام، خليج فارس، انرژي پارس و سلفچگان نيز به عنوان مناطق ويژه اقتصادي برتر نمايشگاه انتخاب شدند.

