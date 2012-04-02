نامگذاری سالها هدفگذاری در جهات مختلف است

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت بعد از ظهر دوشنبه در جمع مسئولان استان افزود: با گذشت هر سال حلقه های این زنجیره افزوده می شود.

وی افزود: سال 90 سال جهاد اقتصادی بود و رهبر فرمایشات جامع و کاملی در خصوص هدفمندی یارانه ها و همراهی خوب مردم داشتند.

قناعت ادامه داد: مردم و مجلس همت کردند و مرحله مهمی را پیش بردند اما کار هنوز تمام نشده است و همراهی مثال زدنی مردم قابل تقدیر بود و اجرای عدالت در تقسیم و توزیع یارانه ها را در سطح کشور شاهد بودیم.

وی اذعان داشت: عرصه علم و فناوری نیز یکی از عرصه های مهم سال 90 بود و رشد 20 درصدی علمی کشور بر اساس آمار مراکز علمی دنیا سریعترین رشد علمی جهان بود.

قناعت در ادامه گفت: این رشد علمی در شرایطی اتفاق افتاد که ایران تحریم های فلج کننده ای را تحمل می کرد اما در منطقه رتبه اول و در جهان رتبه 17 و در شاخص رشد تولید علم در دنیا رتبه اول را کسب کرد.

وی تصریح کرد: در سال 90 صادرات کالا تا سقف 70 میلیارد تومان هدفگذاری شده بود و در زمینه فرهنگی نیز برگزاری اجلاس فلسطین، اجلاس جوانان بیداری اسلامی، جهان بدون تروریسم و دیگر اجلاسهای بین المللی از مهمترین فعالیت های کشور بوده است.

استاندار گلستان یادآور شد: در سال 90 شاهد حضور پرشور مردم در انتخابات 12 اسفند بودیم که مشارکت بیش از 64 درصدی مردم را نشان می داد و رهبر نیز این انتخابات را یک رسانه صادق و پرقدرت دانستند.

وی در ادامه به برخی از رتبه های استان در انتخابات 12 اسفند اشاره کرد و گفت: رتبه 5 کشور در مشارکت مردم، رتبه اول رشد مشارکت، رتبه اول برگزاری انتخابات الکترونیکی از مهمترین رتبه های استان در برگزاری انتخابات است.