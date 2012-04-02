  1. استانها
  2. گلستان
۱۴ فروردین ۱۳۹۱، ۱۴:۵۶

قناعت:

نامگذاری سالها هدفگذاری در جهات مختلف است

نامگذاری سالها هدفگذاری در جهات مختلف است

گرگان - خبرگزاری مهر: استاندار گلستان گفت: انتخاب نام برای هرسال هدفگذاری آن سال در جهات مختلف است.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت بعد از ظهر دوشنبه در جمع مسئولان استان افزود: با گذشت هر سال حلقه های این زنجیره افزوده می شود.

وی افزود: سال 90 سال جهاد اقتصادی بود و رهبر فرمایشات جامع و کاملی در خصوص هدفمندی یارانه ها و همراهی خوب مردم داشتند.

قناعت ادامه داد: مردم و مجلس همت کردند و مرحله مهمی را پیش بردند اما کار هنوز تمام نشده است و همراهی مثال زدنی مردم قابل تقدیر بود و اجرای عدالت در تقسیم و توزیع یارانه ها را در سطح کشور شاهد بودیم.

وی اذعان داشت: عرصه علم و فناوری نیز یکی از عرصه های مهم سال 90 بود و رشد 20 درصدی علمی کشور بر اساس آمار مراکز علمی دنیا سریعترین رشد علمی جهان بود.

قناعت در ادامه گفت: این رشد علمی در شرایطی اتفاق افتاد که ایران تحریم های فلج کننده ای را تحمل می کرد اما در منطقه رتبه اول و در جهان رتبه 17 و در شاخص رشد تولید علم در دنیا رتبه اول را کسب کرد.

وی تصریح کرد: در سال 90 صادرات کالا تا سقف 70 میلیارد تومان هدفگذاری شده بود و در زمینه فرهنگی نیز برگزاری اجلاس فلسطین، اجلاس جوانان بیداری اسلامی، جهان بدون تروریسم و دیگر اجلاسهای بین المللی از مهمترین فعالیت های کشور بوده است.

استاندار گلستان یادآور شد: در سال 90 شاهد حضور پرشور مردم در انتخابات 12 اسفند بودیم که مشارکت بیش از 64 درصدی مردم را نشان می داد و رهبر نیز این انتخابات را یک رسانه صادق و پرقدرت دانستند.

وی در ادامه به برخی از رتبه های استان در انتخابات 12 اسفند اشاره کرد و گفت: رتبه 5 کشور در مشارکت مردم، رتبه اول رشد مشارکت، رتبه اول برگزاری انتخابات الکترونیکی از مهمترین رتبه های استان در برگزاری انتخابات است.

کد مطلب 1567148

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها