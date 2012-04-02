سینماهای استان کرمانشاه در کوتاهترین زمان به بهره برداری می رسند

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار کرمانشاه در جلسه فرهنگ و هنر کرمانشاه گفت: سینماهای در دست ساخت کرمانشاه در کوتاهترین زمان و به بهترین شکل به بهره برداری می رسند.

سید دادوش هاشمی تاکید کرد: به فضل خدا و با همکاری مجریان و دست اندرکاران در کوتاهترین زمان سینماهای در دست ساخت کرمانشاه را به بهترین و ممتازترین شکل برای استفاده دوستداران هنر هفتم آماده می کنیم.

وی گفت: انتظار دارم ادارات مرتبط بانک اطلاعاتی به روز و جدیدی از مسئولین و مدیران کرمانشاهی خارج از استان، استادان دانشگاه های معتبر داخل و خارج کشور، چهره های مطرح فرهنگی و هنری، شعرا و موسیقیدانهای توانمند، ورزشکاران و مربیان ملی تهیه کنند تا مدیران استان از قدرت مشورتی و رایزنی آنها برای پیشرفت و آبادانی استان استفاده کنند.

34 هزار مسافر نوروزی در مدارس استان کرمانشاه اسکان یافتند

مسئول روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه گفت: در تعطیلات نوروز امسال 34 هزار و 512 نفر در مدارس و معلم سراهای استان کرمانشاه اسکان داده شدند.

حسین پارساپور افزود: در مجموع 5712 خانواده فرهنگی و غیرفرهنگی در اماکن تحت پوشش آموزش و پرورش اسکان داده شده اند.

وی تصریح کرد: تعطیلات نوروز امسال 37 هزار و 263 نفر روز در مدارس استان کرمانشاه اسکان داده شدند.

دعوت از یک کرمانشاهی به اردوی تیم ملی والیبال

از سوی "خولیو ولاسکو" سرمربی تیم ملی والیبال ایران، 34 بازیکن به اولین اردوی آمادگی این تیم برای شرکت در رقابتهای انتخابی المپیک 2012 لندن دعوت شدند که نام "فرهاد سال افزون" والیبالیست کرمانشاهی نیز به چشم می خورد.

پس از پایان اردوهای مقدماتی تیم ملی که با دعوت از بهترین های لیگ انجام شد، خولیو ولاسکو سرمربی تیم ملی والیبال کشورمان اسامی 34 بازیکن را برای شرکت در اولین مرحله اردوی آمادگی تیم های الف و ب کشورمان که از امروز آغاز می شود را اعلام کرد.

براین اساس فرهاد سال افزون، ورزشکار کرمانشاهی به همراه 19 والیبالیست دیگر از سوی سرمربی تیم ملی، به اردوی تیم ب کشورمان دعوت شدند.