ایجاد بزرگترین پارک اردبیل درگیر اختلافات/ طلب 200 میلیاردی شهرداری

سالار شاکر در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر طولانی شدن اجرای این طرح ملی و استانی عنوان کرد: باغ شریعت که با مشارکت شورای شهر و شهرداری خریداری و ساماندهی خواهد شد به مساحت 80 هزار مترمربع فضای مناسبی را برای احداث یک پارک جنگلی مدرن فراهم می‌کند.

وی با بیان اینکه برای خرید باغ شریعت در میدان بسیج 14 میلیارد ریال تسهیلات ارائه شده است، تصریح کرد: متأسفانه با گذشت بیش از چند سال از دور دوم سفر ریاست جمهوری هنوز این مصوبه محقق نشده است.

سخنگوی شورای شهر اردبیل با اشاره به فقر فضای سبز در اردبیل بر ایجاد این پارک تاکید کرد و یادآور شد: هم اکنون اردبیل از کمبود فضای سبز فقیر بوده و در کل از نبود یک پارک مجهز و مدرن بی‌نصیب است و تنها با کاشت چند درخت یا گل نمی‌توان ادعای سرانه بالای فضای سبز را داشت.

سرانه فضای سبز اردبیل چهار متر کمتر از شهرهای توسعه یافته

وی با اشاره به سرانه استاندارد فضای سبز گفت: در کشورهای مختلف سرانه فضای سبز برای هر نفر 13 متر مربع و در شهرهای توسعه یافته پنج متر مربع است و در شورای سوم شهر اردبیل تلاش شد این سرانه به یک متر مربع برسد.

شاکر با اشاره به افزایش فضای سبز اردبیل به 500 هزار متر مربع افزود: این آمار حاکی از ایجاد یک متر مربع فضای سبز برای هر شهروند اردبیلی است که در این مورد می توان به باغ "جیرال" با 155 متر مربع اشاره کرد.

وی از ساماندهی فازهای بعدی رودخانه بالیخلو در سال جاری به منظور افزایش فضای سبز خبر داد و متذکر شد: ساماندهی رودخانه بالیخلو آرزوی چند دوره شورای شهر اردبیل بود که امسال فاز اول و دوم آن از پل میدان قدس تا پل یاقوت افتتاح شده و در اختیار شهروندان قرار گرفته که باید نظر مردم در این مورد ارزیابی شود.

طلب 200 میلیاردی شهرداری اردبیل از ادارات دولتی/ آغاز عملیات اجرایی پل روگذر قدس

سخنگوی شورای اسلامی شهر اردبیل همچنین با اشاره به بدهی بیش از 200 میلیارد ریالی سازمانها و ادارات دولتی به شهرداری اردبیل متذکر شد: شورای شهر برای دریافت آن پیگیریهای لازم را انجام می دهد.

وی خواستار پرداخت بدهی ادارات به شهرداری شد و عنوان کرد: ادارات با ساخت و سازهای غیرمجاز این رقم را به شهرداری بدهکار هستند و چون شهرداری نهاد مردمی است بنابراین بدهی ادارات به مردم و شهروندان است.

شاکر با بیان اینکه این بدهی در مجموع و با احتساب بدهی سالهای قبل است، اضافه کرد: استقبال ادارات نسبت به پرداخت بدهی شهرداری در مقایسه با سالهای قبل بهتر است و امیدواریم این بدهی در سال 91 وصول شود.

وی با بیان اینکه شهرداری یک نهاد مردمی بوده و به رغم فعالیتهای گسترده بودجه ای از دولت دریافت نمی کند، تصریح کرد: وضعیت اقتصادی شهرداری بر حسب درآمد منطقه و شهر مشخص می شود و شهرداری با درآمدهای مردمی به شهروندان خدمات ارائه می دهد.

سخنگوی شورای شهر یادآور شد: برخی از شهروندان تصور می کنند که شهرداری و شورای شهر اعتبارات دولتی دارند در حالی که چنین نیست و 98 درصد بودجه شورای شهر و شهرداری از طریق مردم تامین می شود.

شاکر با بیان اینکه باید 60 درصد اعتبارات استانی به شهر اردبیل اختصاص داده شود، اضافه کرد: شهر اردبیل بیش از شش هزار و 100 هکتار مساحت دارد که 65 درصد جمعیت شهری استان و 40 درصد مردم استان در این شهر زندگی می کنند که خدمات رسانی به آن مشکل است، بنابراین مدیران ارشد استان باید دید مناسبی به مرکز استان داشته باشد.

افزایش 140 درصدی درآمد شهرداری اردبیل

وی درآمد شهرداری اردبیل را به دلیل عدم توسعه اقتصادی شهروندان پایین دانست و افزود: منطقه سه شهرداری با بیش از 130 هزار نفر جمعیت به دلیل وضعیت نامناسب اقتصادی ساکنان آن همیشه بیش از 70 درصد تخفیف می گیرد و این منطقه شهرداری درآمد پایین تری نسبت به مناطق دیگر دارد.

خزانه دار پیشین شورای شهر اردبیل شعارهای شورای سوم را عملی شده دانست و عنوان کرد: فعالیتهای شورای سوم در طول چهار سال در زمینه‌های ورزشی، فرهنگی، اجتماعی و شهری در کنار نواقصی که داشته قابل توجه بوده و درآمد شهرداری در طول چهار سال 140 درصد افزایش داشته و فقط دو الی سه درصد بودجه شهرداری از بودجه دولتی تامین شده است.

وی بودجه واقعی برای شهرداری و شورای شهر را چهار هزار میلیارد ریال عنوان کرد و متذکر شد: برای بالابردن کمیت و کیفیت خدمات شهری بودجه سالانه شهر اردبیل باید چهار هزار میلیارد ریال باشد تا شهرداری و شورای شهر به صورت ایده آل به شهروندان خدمات متعددی ارائه دهند.

شاکر ارائه خدمات در دوران شورای سوم شهر را مطلوب برشمرد و تاکید کرد: شورای شهر و شهرداری با وجود کمبود بودجه ساختار شهری اردبیل را تغییر داده اند که نمونه آن توسعه و سازماندهی کمربندهای اردبیل بود که چهره زشتی داشتند و الان ساماندهی شده اند.

کسب درآمد 340 میلیارد ریالی شهرداری در سال گذشته

وی با اشاره به بودجه عمرانی و شهری اردبیل گفت: اعتبارات عمرانی و جاری در شهرهای دیگر استان برابر است، اما با توجه به نیاز اردبیل به اعتبارات عمرانی، 65 درصد بودجه شهرداری عمرانی و 35 درصد آن جاری است که این تناسب در عمل هم نشان داده شده و در بودجه سال 91 شهرداری هم سعی بر افزایش بودجه عمرانی بود.

این مسئول با بیان اینکه شهرداری در سال گذشته 340 میلیارد ریال درآمد داشته است، یادآور شد: با این درآمد پایین خدمات رسانی شهرداری به شهروندان از نظر اعضا شورای شهر قابل قبول بوده است.

وی با اشاره به مصوبه 500 میلیارد ریالی هیئت دولت در سفر چهارم به استان اردبیل معتقد است اگر این مصوبه بودجه طبق زمانبندی مشخص شده به شهرداری تزریق شود، پل بزرگ ایستگاه سرعین که هزینه ای بالغ بر 200 میلیارد ریال نیاز دارد، آغاز خواهد شد.

سخنگوی شورای شهر اردبیل اجرای پل ایستگاه سرعین را مستلزم همکاری دانست و با اشاره به مطالعات اولیه برای احداث پل ایستگاه سرعین تصریح کرد: احداث این پل همت ویژه استاندار و مسئولان ارشد استانی را می طلبد.

وی همچنین انتقال پادگان ارتش از شهر اردبیل را حتمی دانست و افزود: انتقال پادگان اردبیل مشکل حقوقی خاصی ندارد و با عنایت مسئولان پادگان و پیگیری شهرداری مشکلات جزئی مرتفع شده و این پادگان از مرکز شهر به جای دیگری انتقال داده می شود.

شاکر از استقبال اعضای شورای اسلامی شهر از سرمایه گذاران بخش خصوصی خبر داد و متذکر شد: به دلیل برخی از مشکلات بخش خصوصی کمتر حاضر به سرمایه گذاری در پروژه های مشارکتی می شود، اما تمام تلاش شورا جذب سرمایه گذاران برای مشارکت در بخشهای مختلف است.

این عضو شورای اسلامی شهر اردبیل بازار زرگران اردبیل را بزرگترین پروژه مشارکتی بخش خصوصی دانست و تصریح کرد: بازار زرگران بزرگترین بازار مدرن اردبیل است که با مشارکت بخش خصوصی و در مدت 14 ماه ساخته شده و در اختیار شهروندان قرار گرفته است.

وی در خصوص طرح انتقال مطب پزشکان از میدان سرچشمه به ساختمان در حال ساخت در خارج از محدوده مرکز شهر گفت: تجمع مطب پزشکان در میدان مرکزی شهر اردبیل یکی از عوامل مهم ایجاد ترافیک بوده و شورای شهر با همکاری استانداری قصد تمرکززدایی و انتقال این مطبها را دارد.

به گفته شاکر هم اکنون مجوزهای لازم برای انتقال بخشی از این مطبها به ساختمان در حال احداث جنب بیمارستان امام خمینی (ره) گرفته شده است.

وی در خصوص اصلاح پل زیرگذر حسن آباد نیز به عنوان یکی از معضلات سالهای اخیر اردبیل متذکر شد: دغدغه اصلی مردم منطقه ایجاد پل همسطح نبود بلکه اصلاح پل بود که با تهیه امکانات و نظرات کارشناسی، تصمیم بر اصلاح پل زیرگذر حسن آباد گرفته شد که تاکنون حدود پنج درصد آن اصلاح شده و مشکلات به وجود آمده در موقع بارندگی رفع شده و این پروژه امسال به اتمام می رسد.

اولویت شهرداری در سال 91 اتمام پروژه های نیمه تمام است

شاکر با اشاره به اولویت اصلی شورای شهر و شهرداری در سال جاری گفت: اتمام پروژه های نیمه تمام اولین اولویت شهرداری و شورای شهر است که در این راستا پل ارجستان نیز با گذشت دو سال آز آغاز ساخت آن در سال آینده به اتمام می رسد.

وی از تزریق اعتبار دو میلیارد ریالی به پل ارجستان خبر داد و افزود: برخی از مسئولان با تنگ نظری کارهای عمرانی پل ارجستان را از شهرداری گرفته و به اداره راه و ترابری دادند، اما در ادامه به دلیل ضعف در اجرای پروژه آن را دوباره به شهرداری تحویل دادند.

شاکر با اشاره به طرح مدیریت شهری از ارسال این طرح در قالب لایحه به مجلس خبر داد و تاکید کرد: مدیریت واحد شهری بهترین نوع سیستم تمرکز زدایی دولتی است و با این طرح امورات خدماتی به شهروندان محول می شود تا مردم خود تصمیم گیرنده باشند.

وی طرح مدیریت شهری را بزرگترین خدمت به کشور دانست و تصریح کرد: با اجرای طرح مدیریت شهری حدود 15 اداره همانند آموزش و پرورش، اداره آب، اداره گاز و ... در حیطه اختیارات شهرداری و شورای شهر قرار می گیرد.

16 زمین چمن مصنوعی در اردبیل ایجاد می شود

وی همچنین با تشریح فعالیتهای شورا و شهرداری اردبیل در سال آینده از ایجاد 16 زمین چمن مصنوعی فوتبال با مشارکت بخش خصوصی در شهر اردبیل تا پایان سال آینده خبر داد.

سخنگوی شورای شهر اردبیل عنوان کرد: زمینهای مصنوعی فوتبال در محلات مختلف به ویژه در حاشیه شهر و به صورت مشارکتی برای بالا بردن فضای ورزشی ایجاد و در اختیار ورزشکاران و شهروندان اردبیلی قرار می گیرد.

بودجه ورزشی شهرداری اردبیل سالانه هشت میلیارد است

وی با بیان اینکه سالانه هشت میلیارد ریال توسط شهرداری و شورای اسلامی شهر اردبیل در حوزه ورزش هزینه می شود، اضافه کرد: هفت اصل در قانون اهداف خدماتی و اجتماعی شورا را معین کرده و هزینه برای ورزش در این راستا است.

شاکر وضعیت تیم فوتبال شهرداری اردبیل در لیگ دسته دوم کشور را مناسب دانست و افزود: تیم فوتبال شهرداری در فصل جاری به خوبی عمل کرده و خود را به بالای جدول رسانده که با حمایت از این تیم، صعود تیم شهرداری به لیگ یک کشور دور از انتظار نیست.

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گفتگو: توحید مهدوی