دو بازيكن اصلي ژاپن براي بازي مقابل ايران محروم هستند

به گزارش خبرنگار " مهر" زيكو در نظر دارد براي بازي خارج از خانه مقابل ايران به جاي الساندرو سانتوز از آتسوهيرو ميورا بازيكن تيم كوبه در تركيب تيمش استفاده كند. سانتوز در بازي مقابل كره شمالي كه به پيروزي دو بر يك ژاپن انجاميد ، دواخطاره شد . اين بازي در ورزشگاه سايتاما برگزار شد و ژاپن در ديدار بعدي بايد در تهران به مصاف تيم ملي ايران برود. زيكو جانشين ماكوتو تاناكا ديگر بازيكن دو اخطاره ژاپن را معرفي نكرد.

لازم به ذكر است سرمربي ژاپن پس از برگزاري نخستين ديدار ژاپن در چارچوب مسابقات مقدماتي جام جهاني براي پشت سر گذاشتن تعطيلات به برزيل سفر كرد.