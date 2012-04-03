مهرداد فرید در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: ما به دنبال اکران نوروزی این فیلم نبودیم و از همان ابتدا ترجیح دادیم "بیتابی بیتا" تابستان اکران شود. پخش فیلم نیز برعهده فیلمسازان است، زیرا تجربه خوبی برای فیلم "از ما بهترون" با یکدیگر داشتیم.

وی درباره پخش خانگی "زن‌ها شگفت‌انگیزند" هم گفت: خوشبختانه این فیلم با استقبال خوبی حتی به نسبت زمان اکران خود روبرو شده است. در پخش اول تمام نسخه‌های موجود در بازار به فروش رسیده است.

حامد بهداد، الهه حصاری، فریبا کوثری، مجید مشیری، ذبیح افشار، نگار حسن‌زاده، شیوا خنیاگر، مانا عمویی، بهزاد جعفری، بهزاد اشکان، عصمت الملوگ قجر و غلامرضا عسکری از بازیگران فیلم "بیتابی بی‌تا" هستند و داستان فیلم درباره دختری است که در یک موقعیت کاری با مشکل روبه‌رو می‌شود.