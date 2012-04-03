"چهار شیوه شناخت" رهیافتی برای کشف حقیقت در مکاتب فکری

به گزارش خبرگزاری مهر، در تاریخ اندیشه مشاهده می‌کنیم که در آن تلاش جدی برای تعیین ماهیت حقیقت صورت گرفته است.

همچنین مطالعه و بررسی تاریخ اندیشه به ما نشان می دهد که علاوه بر تلاش برای تعیین حقیقت، تلاش برای تعیین واقعیت و تعیین زیبایی و خیر نیز جدی بوده است.

امروزه شاهد هستیم که مکاتب و رهیافتهای مختلف فکری در کانون توجه هستند و با یکدیگر رقابت دارند. برای نمونه رهیافتها و مکاتبی چون پوزیتیویسم، مکتب انتقادی، خردگرایی انتقادی، اگزیستانسیالیسم، اومانیسم، پراگماتیسم، پست مدرنیسم و سازه انگاری در رقابت با یکدیگر هستند.

هر کدام از این رهیافتها با فرضها و مبانی خاص خود به پدیده‌ها می‌نگرند. در جایی که پوزیتیویسم به رهیافت و روش علمی تأکید دارد سازه انگاری و پست مدرنیسم این روش را رد می می کنند.

پست مدرنیسم همچنین در یک دیدگاه رادیکال، هیچ نوع امکان و روشی را برای شناخت معرفت اصیل نمی داند و در واقع فاقد معرفت شناسی است.

همچنین مکتب انتقادی به بررسی و نقد مباحث و فرضهای پوزیتیویسم می‌پردازد. این مکتب این ادعا که تنها راه و روش معتبر برای شناخت را شناخت علمی بدانیم را با نقد مواجه می سازد.

البته علاوه بر این مکاتب و رهیافتها، مکاتب دیگری نیز وجود دارند. برخی مکاتب به بررسی مباحث و موضوعات فرانظری می‌پردازند.

کتاب "چهار نوع شناخت" اثر هرمن پیترسون که از سوی انتشارات ادوین ملون منتشر شده این امکان را برای مخاطب فراهم می‌سازد تا با این مکاتب فکری درگیر شود و شناختی از آنها به دست آورد.