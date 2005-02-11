تيم ملي كاراته چهارم اسفند به اسپانيا مي رود

به گزارش خبرنگار" مهر" تورنمنت 3 جانبه كاراته اسپانيا هشتم اسفند ماه در مادريد با حضور 3 كشور اسپانيا، فرانسه و ايران برگزارخواهد شد و تيم ملي براي حضور در اين مسابقات پنجم اسفدماه تهران را به مقصد اسپانيا ترك خواهد كرد. الهامي ، منصور حسن بيگي ، مهران بهنام فر ، علي شاملوزاده ، فرخي ، عليرضا كتيرايي ، جاسم ويشگاهي ، جودت ، مسلم زين الدين و رضا عزيزي 10 كاراته كايي هستند كه به اين مسابقات اعزام خواهند شد. ضمن اينكه در صورت آماده شدن مقدمات سفر مهدي محمد زاده نيز به اين مسابقات اعزام خواهد شد.