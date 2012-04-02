  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱۴ فروردین ۱۳۹۱، ۱۸:۲۹

فرهادی عنوان کرد:

درآمدهای کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد جوابگوی نیاز مددجویان نیست

درآمدهای کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد جوابگوی نیاز مددجویان نیست

یاسوج - خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) کهگیلویه و بویراحمد گفت: درآمدهای این نهاد حمایتی جوابگوی نیاز مددجویان و ایتام تحت پوشش در این استان نیست.

عبدالمجید فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: درآمد کمیته امداد استان در سال گذشته حدود یک میلیارد و 500 میلیون ریال بوده است.

وی بیان کرد: با افزایش درآمدها، امکان رفع بیشتر نیازمندیهای مددجویان و ایتام در استان وجود دارد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) کهگیلویه و بویراحمد همچنین اشتغالزایی مددجویان تحت پوشش را مهمترین سیاست سال جاری این نهاد حمایتی عنوان کرد و گفت: برای ایجاد فرصتهای شغلی نیازمند همکاری مسئولان و خیران هستیم.

فرهادی بیان داشت: از ابتدای تاسیس این نهاد دراستان تاکنون دو هزار و 513 طرح اشتغالزایی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد استان اجرا شده است.

وی عدم پرداخت به موقع اعتبارات اشتغالزایی از سوی بانکهای عامل را مهمترین مشکل این نهاد عنوان کرد و گفت: این مسئله منجر به عدم تحقق کامل برنامه های کمیته امداد در بحث اشتغالزایی شده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه این استان بیشترین مددجو را نسبت به جمعیت خود در کشور داراست، اظهار داشت: تعداد 32 هزار و 564 خانوار با جمعیت 94 هزار و 875 نفر در استان تحت پوشش این نهاد حمایتی هستند.

کد مطلب 1567374

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها