درآمدهای کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد جوابگوی نیاز مددجویان نیست

عبدالمجید فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: درآمد کمیته امداد استان در سال گذشته حدود یک میلیارد و 500 میلیون ریال بوده است.

وی بیان کرد: با افزایش درآمدها، امکان رفع بیشتر نیازمندیهای مددجویان و ایتام در استان وجود دارد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) کهگیلویه و بویراحمد همچنین اشتغالزایی مددجویان تحت پوشش را مهمترین سیاست سال جاری این نهاد حمایتی عنوان کرد و گفت: برای ایجاد فرصتهای شغلی نیازمند همکاری مسئولان و خیران هستیم.

فرهادی بیان داشت: از ابتدای تاسیس این نهاد دراستان تاکنون دو هزار و 513 طرح اشتغالزایی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد استان اجرا شده است.

وی عدم پرداخت به موقع اعتبارات اشتغالزایی از سوی بانکهای عامل را مهمترین مشکل این نهاد عنوان کرد و گفت: این مسئله منجر به عدم تحقق کامل برنامه های کمیته امداد در بحث اشتغالزایی شده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه این استان بیشترین مددجو را نسبت به جمعیت خود در کشور داراست، اظهار داشت: تعداد 32 هزار و 564 خانوار با جمعیت 94 هزار و 875 نفر در استان تحت پوشش این نهاد حمایتی هستند.