به گزارش خبرگزاری مهر، درسگفتارهای جان لاک یکی از مهمترین درسگفتارهای فلسفی در جهان به شمار می رود.

بررسی تاریخ این درسگفتارها نشان دهنده این است که در طی نیم قرن گذشته مهمترین فیلسوفان جهان از ارائه دهندگان این درسگفتارها به شمار می رفتند.

این درسگفتارهای فلسفی از سال 1950 میلادی بر اساس وصیت هنری وایلد در دانشگاه آکسفورد تاکنون ارائه شده است.

عنوان کلی سخنرانی استفن یالبو در درسگفتارهای سال 2012 آکسفورد "حقیقت و محتوا" است.

یالبو در این درسگفتارها که شش جلسه خواهد بود موضوعات مختلف را در این محور مورد بررسی قرار خواهد داد.

درسگفتار قبلی جان لاک در آکسفورد، توسط جان کوپر فیلسوف مطرح معاصر و استاد دانشگاه پرینستون ارائه شده بود. عنوان درسگفتار پیشین "فلسفه‌های یونان باستان به مثابه شیوه و راه زندگی" بود.