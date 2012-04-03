بیش از 40 هزار نفر در استان سمنان خون اهدا کردند

مرضیه رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مراجعه 41 هزار نفر از مردم نیکوکار استان سمنان برای اهدا خون به پایگاه های انتقال خون این استان، افزود: این افراد در این مدت بیش از 32 هزار سی سی خون اهدا کردند.

وی با اشاره به اینکه دامغانی ها بیشترین آمار اهدا کننده خون در استان را به خود اختصاص دادند، اظهار داشت: سمنان بیش از 78 درصد، گرمسار 74درصد، شاهرود 75درصد و دامغان 88 درصد خون اهدا کردند.

معاون فنی پایگاه انتقال خون استان سمنان همچنین افزود: در استان سمنان 20 هزار و860 اهدا کننده مستمر خون هستند.

به گفته رضایی خون های اهدائی در استان مورد استفاده قرار میگیرد و مازاد آن به شهرهای اهواز، بندرعباس، ساری، تهران و فیروزکوه ارسال میشود.