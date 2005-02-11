  1. سیاست
به دنبال اظهارات رايس مبني بر اتخاذ موضع سختگيرانه نسبت به ايران ؛

بارنيه خواستار اعتماد آمريكا به ديپلماسي اروپا براي حل مشكل هسته اي ايران شد

ميشل بارنيه وزير امور خارجه فرانسه اعلام كرد كه ديپلماسي بهترين گزينه براي برطرف كردن مشكل برنامه هسته اي ايران است و در اين رابطه از مقامات واشنگتن خواست تا به مذاكرات اروپا با ايران اعتماد كنند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، ميشل بارنيه وزير امور خارجه فرانسه كه روز گذشته در ديدار يك روزه خود از جمهوري ليتواني در يك كنفرانس مطبوعاتي در " دانشگاه ويلنيوس" پايتخت اين كشور شركت كرده بود گفت: " ما گزينه گفتگوهاي ديپلماتيك را مي پسنديم و خواستار موفقيت اين راهكار به سود همه هستيم."

بارنيه كه در مورد مذاكرات سه كشور بزرگ اروپايي با مقامات ايران براي پيدا كردن راه حل مناسبي براي برنامه هاي هسته اي صحبت مي كرد تصريح كرد: " اين مذاكرات بسيار حساس و مشكل است و ما در اين بين حقيقتاً به حمايت و كمك آمريكا براي موفقيت مذاكرات نيازمنديم."

اين درحالي است كه كاندوليزا رايس وزير امور خارجه آمريكا پيشتر از مذاكره كنندگان اروپايي خواسته بود تا موضع سختگيرانه تري را نسبت به ايران اتخاذ كنند.

لازم به ذكر است مقامات واشنگتن همواره جمهوري اسلامي ايران را متهم مي كنند كه فعاليتهاي غير نظامي هسته اي اين كشور پوششي براي انجام فعاليتهاي مخفيانه توليد تسليحات هسته اي است.

بارنيه نيز با عنوان كردن مذاكرات ديپلماتيك به عنوان بهترين گزينه در برابر گزينه هاي ديگر گفت: " ما مي خواهيم ايران را متقاعد كنيم كه از توليد سلاح هسته اي دست بردارد زيرا جهان به تسليحات هسته اي بيشتري نياز ندارد."

وي در ادامه خاطر نشان كرد كه ايران كشور بزرگ و مهمي است كه تاثير و نفوذ زيادي نيز در منطقه دارد، ما علاقمنديم كه اين نفوذ براي ايجاد ثبات، امنيت و صلح در منطقه مورد استفاده قرار بگيرد.

