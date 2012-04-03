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۱۵ فروردین ۱۳۹۱، ۸:۳۷

در تعطیلات نوروز:

دو و نیم میلیون تردد در محورهای استان مرکزی ثبت شد

دو و نیم میلیون تردد در محورهای استان مرکزی ثبت شد

اراک - خبرگزاری مهر: رئیس راهداری استان مرکزی از ثبت بیش از دو نیم میلیون تردد در محورهای اصلی استان مرکزی در ایام تعطیلات نوروز خبر داد.

اکبر سلیمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، از ثبت بیش از دو نیم ملیون تردد در محورهای اصلی استان مرکزی در ایام تعطیلات نوروز خبر داد وگفت: این میزان تردد در شش راه اصلی استان مرکزی توسط 12 ترافیک شمار ثبت شده است.

وی با بیان اینکه این میزان تردد نشان از افزایش بیش از 25 درصدی تردد خودروها در این محورها نسبت به مدت مشابه گذشته دارد افزود: با وجود افزایش ترددها در محورهای اصلی استان میزان تصادفات در راههای استان حدود 19 درصد کاهش یافته است.

سلیمانیان با بیان اینکه، این کاهش تلفات مدیون فرهنگ سازی و انجام اقدامات بهینه سازی در راهها است، خاطر نشان کرد: در این مدت راهها و راهدارخانه ها به سیستم های GPS و تابلوهای هشدار دهنده تجهیز شد.
 
وی همچنین از افزایش 15 درصدی تجهیزات خودروها و نیروها در ایام نوروز برای خدمت رساانی اشاره کرد و گفت: این امر امنیت مسافران را افزایش داد.
 
سلیمانیان استان مرکزی را کریدور اصلی راه های اصلی کشور دانست و گفت: امسال 13 مرکز امداد جاده‌ای و هفت راهدارخانه مجهز به کلیه امکانات به منظور امنیت خاطر مسافران نوروزی در محورهای استان آماده شد. 
 
کد مطلب 1567461

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