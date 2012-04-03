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۱۵ فروردین ۱۳۹۱، ۸:۵۵

اسکله دوم مایعات ماهشهر به بهره برداری رسید

اسکله دوم مایعات ماهشهر به بهره برداری رسید

ماهشهر - خبرگزاری مهر: اسکله دوم مایعات منطقه ویژه ماهشهر به منظور توسعه صادرات محصولات مایع پتروشیمی به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، هدف از راه اندازی این اسکله، رشد و توسعه صادرات محصولات مایع مجتمع های مستقر در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی است که با پهلوگیری نخستین کشتی در این اسکله و بارگیری هفت و نیم تن کاستیک پتروشیمی، بهره برداری از این اسکله آغاز شد.

برای راه اندازی این اسکله 500 میلیارد ریال هزینه شده و هم اکنون بر اساس برنامه ریزی، سالانه یک میلیون و 600 هزار تن انواع میعانات پتروشیمی از این اسکله بارگیری و تخلیه می شود.

هفت هزار و 488 تن کاستیک 50 درصد، نخستین محصولی بود که از طریق این اسکله به مقصد کشور هند بارگیری و ارسال شد ضمن اینکه با تجهیزاتی که بر روی اسکله نصب شده این ظرفیت تا سقف دو میلیون و 500 هزار تن قابل افزایش است که ظرفیت مازاد براساس درخواست شرکتهای منطقه قابل بهره برداری خواهد بود.
 
 
کد مطلب 1567487

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