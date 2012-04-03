اسکله دوم مایعات ماهشهر به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، هدف از راه اندازی این اسکله، رشد و توسعه صادرات محصولات مایع مجتمع های مستقر در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی است که با پهلوگیری نخستین کشتی در این اسکله و بارگیری هفت و نیم تن کاستیک پتروشیمی، بهره برداری از این اسکله آغاز شد.

برای راه اندازی این اسکله 500 میلیارد ریال هزینه شده و هم اکنون بر اساس برنامه ریزی، سالانه یک میلیون و 600 هزار تن انواع میعانات پتروشیمی از این اسکله بارگیری و تخلیه می شود.



هفت هزار و 488 تن کاستیک 50 درصد، نخستین محصولی بود که از طریق این اسکله به مقصد کشور هند بارگیری و ارسال شد ضمن اینکه با تجهیزاتی که بر روی اسکله نصب شده این ظرفیت تا سقف دو میلیون و 500 هزار تن قابل افزایش است که ظرفیت مازاد براساس درخواست شرکتهای منطقه قابل بهره برداری خواهد بود.



