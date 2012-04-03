  1. اقتصاد
۱۵ فروردین ۱۳۹۱، ۸:۲۱

مهر خبر می دهد:

یارانه نقدی فروردین بامداد امروز واریز نشد

یارانه نقدی فروردین بامداد امروز واریز نشد

یارانه نقدی 45 هزار و 500 تومانی مربوط به فروردین ماه سالجاری که قرار بود بامداد امروز سه شنبه به حساب سرپرستان خانوار واریز شود، واریز نشد.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی براساس گفته مسئولان سازمان هدفمندی یارانه‌ها، قرار بود یارانه نقدی مرحله جدید در فروردین ماه 91 به ازاء هر نفر 45 هزار و 500 تومان به حساب سرپرستان خانوار بامداد امروز سه شنبه به حساب سرپرستان خانوار واریز شد که تا این لحظه، این یارانه به حسابها واریز نشده است.

قرار بود مبالغ واریزی از روز پنج شنبه هفته جاری قابل برداشت باشد. قبل تر نیز اعلام شده بود 28 هزار تومان به حساب سرپرستان خانوار واریز شده است که تا زمان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها قابل برداشت نیست.

اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از 28 آذر ماه سال 89 آغاز شد که بر اساس آن تاکنون یارانه نقدی 15 ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز شده که با واریز یارانه ماه جاری کل یارانه واریز شده به بیش از 54 هزار میلیارد تومان رسیده است.

کد مطلب 1567489

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