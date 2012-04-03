خسارت بیش از 17 میلیارد ریالی شکستن سد راین

ابراهیم پاریزی در گفتگو با مهر اظهارداشت: شکستن سد خاکی خاتم الانبیاء راین و جاری شدن سیل و طغیان رودخانه بیش از 17 میلیارد ریال خسارت به بار آورده است.

بخشدار راین ضمن اعلام این خبر افزود: در اثر شکسته شدن دهانه سد خاتم الانبیاء که روز گذشته اتفاق افتاد بیش از 500 اصله درخت گردو و 2000 اصله سیاه درخت از بین رفتند و 50 هکتار اراضی زراعی نیز دچار خسارت شدند.

وی همچنین افزود: بیش از 7 کیلومتر راه خاکی روستایی دچار خسارت شد و به 63 کانال آب کشاورزی و آب بند آسیب وارد آمد.

پاریزی در ادامه بیان داشت: در اثر این سیل همچنین 3 دهانه پل، 3 باب استخر ذخیره آب و یک باب واحد آموزشی صدمه دیدند.

بخشدار راین خسارت وارده به خطوط انتقال نیرو را 800 میلیون ریال ذکر کرد و افزود: به خطوط انتقال آب آشامیدنی نیز 500 میلیون ریال خسارت وارد شد.

وی برآورد اولیه خسارت وارده را 17 میلیارد و 245 میلیون ریال عنوان کرد.

گفتنی است که حوالی ساعت 4 صبح دیروز 13 فروردین دهانه سد خاتم الانبیاء راین دچار شکستگی شد و آب ذخیره شده در پشت سد به یکباره وارد مسیر رودخانه و موجب جاری شدن سیل شد.

عملیات ساخت واحداث سد خاتم الانبیاء از سال 84 آغاز شده و قرار بود در دهه فجرسال گذشته به بهره برداری برسد.

