علیرضا قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در ایام نوروز مسافران شهرستانهای همدان، ملایر، نهاوند و تویسرکان از موزهها بازدید کردند.
وی با اشاره به اینکه استقبال مسافران از موزهها و جاذبههای تاریخی افزایش داشته است، گفت: بیشترین آمار بازدید کنندگان از موزهها به موزه تاریخی هگمتانه اختصاص دارد.
قاسمی گفت: در سایت تاریخی هگمتانه هر 10 نفر گردشگر را یک راهنما همراهی میکرد.
معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان افزود: در نوروز امسال تعداد راهنمایان موزه هگمتانه به 15 نفر افزایش یافت.
وی یادآور شد: همدان دارای 11 موزه است که از این تعداد هفت موزه در شهر همدان و چهار موزه در شهرستانهای این استان قرار دارند.
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