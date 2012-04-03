علیرضا قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در ایام نوروز مسافران شهرستان‌های همدان، ملایر، نهاوند و تویسرکان از موزه‌ها بازدید کردند.

وی با اشاره به اینکه استقبال مسافران از موزه‌ها و جاذبه‌های تاریخی افزایش داشته است، گفت: بیشترین آمار بازدید کنندگان از موزه‌ها به موزه تاریخی هگمتانه اختصاص دارد.

قاسمی گفت: در سایت تاریخی هگمتانه هر 10 نفر گردشگر را یک راهنما همراهی می‌کرد.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان افزود: در نوروز امسال تعداد راهنمایان موزه هگمتانه به 15 نفر افزایش یافت.

وی یادآور شد: همدان دارای 11 موزه است که از این تعداد هفت موزه در شهر همدان و چهار موزه در شهرستان‌‌های این استان قرار دارند.