قرآن بهترین وسیله برای رسیدن به معرفت الهی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام صادق بخشی صبح روز سه شنبه در جلسه حلقه های معرفتی پرسش و پاسخ به مسائل شرعی و مذهبی جوانان سرخه در محل زائر سرای این شهر افزود: قرآن بهترین وسیله برای شهود حقیقت و رسیدن به معرفی اهل بیت(ع) و اطاعت خالصانه از دستورات الهی است.

وی تصریح کرد: تخلف از دستوران الهی و عمل نکردن به وظیفه بدترین حجاب برای نیل به واقعیت است و همانطور که گناه، آثار سوء دارد افراط و تفریط در تکالیف الهی مانع طهارت دل و نرمی قلب خواهد شد.

بخشی در ادامه قلب ها را مانند بذر کشت شده دانست و اظهار داشت: همانطوری که اگر بذر آب دریافت نکند می پوسد، دل هم اگر پذیرای احکام الهی نباشد به تدریج سخت شده و جولانگاه شیاطین می شود.

در این آئین دو تن از قاریان ممتاز شهرستان سمنان با صوت زیبا و دلنشین خود، حاضران را به فیض رساندند.

برگزاری مسابقه و اهداء جوایز به پنج نفر از برگزیدگان جلسات حلقه های معرفتی سرخه پایان بخش این مراسم بود.