5727 نفر در مرکز آموزش فنی و حرفه ای خرمشهر اسکان یافتند

عبدالنبی سواعدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هر ساله مرکز آموزش فنی وحرفه ای خرمشهر افتخار میزبانی زائرین سرزمین نور از سراسر ایران که در قالب کاروانهای راهیان نور با برنامه ریزی و سازماندهی ستاد راهیان نور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سرزمین های نور اعزام می شوند را دارد.

سواعدی گفت: اجرای برنامه های فرهنگی، برپایی ایستگاه صلواتی، فضاسازی نماد جبهه و میدان مین در محوطه مرکز و نصب بنر از جمله فعالیتهایی است که در محل اسکان و پذیرایی صورت گرفت.



رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای خرمشهرعنوان کرد: در سال جاری با توجه به شروع بهره برداری از ساختمان مرکز آموزش هتلداری خرمشهر فضای مناسب و با امکانات رفاهی مناسب در اختیار زائران قرار گرفت.