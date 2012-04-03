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۱۵ فروردین ۱۳۹۱، ۹:۰۱

در قالب راهیان نور/

5727 نفر در مرکز آموزش فنی و حرفه ای خرمشهر اسکان یافتند

5727 نفر در مرکز آموزش فنی و حرفه ای خرمشهر اسکان یافتند

خرمشهر - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای خرمشهر از اسکان و پذیرایی پنج هزار و 757 نفر روز از کاروانهای راهیان نور سراسرکشور در ایام نوروز خبر داد.

عبدالنبی سواعدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هر ساله مرکز آموزش فنی وحرفه ای خرمشهر افتخار میزبانی زائرین سرزمین نور از سراسر ایران که در قالب کاروانهای راهیان نور با برنامه ریزی و سازماندهی ستاد راهیان نور و  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سرزمین های نور اعزام می شوند را دارد.

سواعدی گفت: اجرای برنامه های فرهنگی، برپایی ایستگاه صلواتی، فضاسازی نماد جبهه و میدان مین در محوطه مرکز و نصب بنر از جمله فعالیتهایی است که در محل اسکان و پذیرایی صورت گرفت.

رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای خرمشهرعنوان کرد: در سال جاری با توجه به شروع بهره برداری از ساختمان مرکز آموزش هتلداری خرمشهر فضای مناسب و با امکانات رفاهی مناسب در اختیار زائران قرار گرفت.
کد مطلب 1567512

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