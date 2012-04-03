به گزارش خبرنگار مهر، علی کفاشیان با بیان این مطلب افزود: هشت سال پیش که من در معاونت سازمان تربیت بدنی فعالیت می‌کردم، زمانیکه از کار خود بازنشسته شدم، نامه‌ای به دولت نوشتم که آیا می‌‍توانم با وجود بازنشستگی به کار خود در کمیته ملی المپیک به عنوان دبیرکل ادامه دهم یا خیر.

وی در ادامه افزود: در همان زمان نامه‌ای از کمیسیون اجتماعی دولت آمد که حضور من در کمیته ملی المپیک را بلامانع عنوان کرد، آنهم در شرایطی که کمیته ملی المپیک ردیف بودجه‌ای خاص داشت. من با همان شرایط به کار خود ادامه دادم تا این چهار سال پیش به صورت "تحمیلی" به فوتبال آمدم!

رئیس فدراسیون فوتبال با یادآوری دوباره اینکه تنها کاندیدای مجمع انتخاباتی چهار سال پیش فدراسیون فوتبال بوده و با یک صلوات و برخاستن اعضای مجمع رئیس این فدراسیون شده است، گفت: من 9 ماه به عنوان دبیرکل کمیته ملی المپیک و رئیس فدراسیون فوتبال فعالیت کردم. من در آن دوره مرد هزارچهره نبودم و تنها دو، سه چهره داشتم!

کفاشیان که با برنامه نود گفتگو می‌کرد، خاطرنشان کرد: من به هر طریق وارد فدراسیون فوتبال شدم در آن زمان واقعا کار در این فدراسیون برایم سخت بود، چرا که کار در این عرصه در تخصمم نبود.

رئیس فدراسیون فوتبال ضمن تاکید بر اینکه بهتر بود در دوره اول انتخابش به عنوان رئیس این فدراسیون رای گیری صورت می‌گرفت، گفت: من به هر طریق به فدراسیون فوتبال آمدم و روزهای سختی را پشت سر می‌گذاشتم، چرا که با این کار و پست غریبه بودم. من 30 سال در ورزش و پست‌های مدیریتی سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک فعالیت کرده بودم اما هیچ وقت در فوتبال مسئولیتی نداشتم به همین خاطر کارم بسیار دشوار بود.

وی در ادامه افزود: ما به هر صورت با وجود اشتباهات و اتفاقات تلخ و شیرینی که رقم خورد کار را جلو بردیم تا نزدیک انتخابات شد. چند ماه پیش از انتخابات اعلام کردم که تمایلی برای قبول این مسئولیت ندارم چرا که کار کردن با این امکانات و پاسخگویی بسیار دشوار است. به همین خاطر تصمیم گرفتم در انتخابات شرکت نکنم تا افراد دیگر در این عرصه حضور یابند. من آن زمان گفتم تا آخر به کار خود ادامه می‌دهم چرا که می‌خواستم زیرمجموعه‌ام بدون مشکل به کار خود ادامه دهند.

کفاشیان خاطر نشان کرد: همان طور که گفتم تمایلی به حضور در انتخابات نداشتم اما زمانی که دیدم افراد جدید برای حضور در انتخابات ثبت نام نکردند مانند آقایان قریب و عزیزمحمدی در آخرین لحظه ثبت نام کردم.

رئیس فدراسیون فوتبال در خصوص عدم توفیق قریب در انتخابات این فدراسیون گفت: به اعتقاد من اگر آقای قریب دو سه ماه زودتر می‌آمد و وقت و زمان کافی برای شناساندن خود به اعضای مجمع داشت می‌توانست توفیق بیشتری در انتخابات داشته باشد.

وی در خصوص اینکه وزارت ورزش و جوانان گزینه‌های دیگری را برای ریاست فدراسیون فوتبال مدنظر داشته است، گفت: وزارت ورزش انتظار داشت من بروم اما نرفتم چرا که اگر ثبت نام کرده و در هر لحظه کناره گیری می‌کردم به حیثیت ورزشی‌ام لطمه وارد می‌آمد. انصراف من از حضور در مجمع انتخاباتی فدراسیون ضربه آخر به حیثیت ورزشی‌ام بود و باید به اعضای مجمع پاسخگو می‌شدم. به خاطر همین ماندم و تا آخرین لحظه ادامه دادم.

کفاشیان ضمن پذیرش اینکه در نظرسنجی‌ها کارنامه فدراسیون اش منفی بوده است، گفت: پیش از ثبت نام با وزارت ورزش هماهنگ کردم که در انتخابات شرکت کنم یا خیر. در آن زمان از سوی وزارت ورزش به من اعلام شد که گزینه خاصی را مدنظر ندارند و می‌توانم در انتخابات شرکت کنم.

رئیس فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: خیلی از افراد بودند که چون من در انتخابات ثبت نام کردم در این عرصه وارد نشدند اگر من در آخرین لحظه کناره گیری می‌کردم درست نبود چرا که به آنها لطمه وارد می‌آمد. من در انتخابات حضور یافتم اما تمایل داشتم اعضای مجمع به گزینه‌های دیگر رای بدهند و به همین خاطر در جریان برگزاری مجمع از اعضا خواستم به آقای قریب رای بدهند.

"خیلی‌ها راغب نبودند من رئیس فدراسیون فوتبال شوم"، کفاشیان با بیان این جمله گفت: از سوی وزارت ورزش به من فشار نیاوردند که از حضور در انتخابات کناره گیری کنم اما انتظارات بر این بود که من انتخاب نشوم. به صورت رسمی کسی به من نگفت که در انتخابات حضور پیدا نکنم اما در آستانه برگزاری مجمع بحث بازنشستگی‌ام را مطرح کردند و خواستند که در انتخابات حضور پیدا نکنم که من تاکید کردم با توجه به اساسنامه فدراسیون فوتبال حضورم در این فدراسیون قانونی و بلامانع است.

کفاشیان در پاسخ به پرسش فردوسی پور که "چرا در جریان برگزاری مجمع با تلفن صحبت کرده و بعد از گفتگوی تلفنی از اعضا خواسته است که به قریب رای بدهند؟"، گفت: من با تلفن صحبت نکردم و به دستشویی رفتم! من صبح روز برگزاری مجمع به خدمت آقای عباسی رفتم و به ایشان و آقای سجادی مراتب برگزاری مجمع را توضیح دادم و گفتم که در مرحله اول من آقایان قریب و عزیزمحمدی کاندیدا هستیم که به احتمال زیاد رای گیری به دور دوم خواهد کشید و رقابت اصلی بین من و آقای قریب خواهد بود. ایشان هیچ توصیه‌ای در خصوص برگزاری مجمع نداشت و تاکید کرد که انتخابات باید به صورت آزاد باشد و از من نخواست که به نفع قریب کناره گیری کنم.

وی تاکید کرد: قطعا با آمدن آقای قریب یک خون، حرکت و مدیریت جدید در فدراسیون به وجود می‌آمد به همین خاطر خواست وزارت ورزش این بود که ایشان رئیس فدراسیون فوتبال شود.

کفاشیان فدراسیون فوتبال را نیازمند کمک دولت دانست و گفت: در آن زمان آقای منتقمی برای نایب رئیسی دوم فدراسیون فوتبال به من تحمیل نشد بلکه از سوی وزارت ورزش به من توصیه کردند ایشان را انتخاب کنم. من هم کاری نکردم که ایشان رای نیاورد بلکه اعضای مجمع به این جمع بندی رسیدند که به آقای منتقمی رای ندهند.

وی همکاری نزدیک با باشگاه‌ها و هیئت‌ها و شناخت اعضای مجمع را از عوامل انتخابش به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال عنوان کرد و گفت: اعضای مجمع با شناخت و تشخیص رای دادند و حتما به این جمع بندی رسیده بودند که من باشم بهتر است شاید اگر فردی بهتر از من بود به او رای می‌دادند یا اینکه بین بد و بدتر انتخاب کردند!

رئیس فدراسیون فوتبال خاطر نشان کرد: 10 کشوری که به مرحله نهایی مسابقات انتخابی جام جهانی در قاره آسیا آمدند امکانات وسیع گذاشته‌اند و همه دست به دست هم داده‌اند که به جام جهانی بروند. آقای کی‌روش هم برنامه ریزی وسیعی کرده و امکاناتی از ما خواسته که باید در اختیارش قرار دهیم. همه باید دست به دست هم دهیم که خواسته به حق مردم که همان صعود به جام جهانی است را برآورده کنیم اما یقین بدانید این کار از کفاشیان به تنهایی بر نمی‌آید.

کفاشیان به جلسه اخیر کمیته مسابقات کنفدراسیون آسیا و مواردی که در خصوص تغییر امتیاز کشورها برای حضور در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا مطرح شده است، اشاره کرد و گفت: ما برنامه‌ریزی گسترده‌ای داریم که مشکلات موجود برطرف شود تا ایران باز هم با چهار سهمیه در لیگ قهرمانان آسیا حضور یابد.

وی کی‌روش را یک مربی سختگیر خواند و گفت: یکی از ایرادهایی که کی‌روش از فوتبال ما می‌گیرد زمین‌های چمن است او حق دارد که در این خصوص ایراد بگیرد چرا که به عنوان یک مربی دو ابزار بیشتر ندارد که شامل بازیکن و زمین می‌شود. بالا بردن کیفیت زمین‌های ورزشگاه‌ها از دست ما (فدراسیون فوتبال) خارج است و باید تلاش کنیم در این زمینه به استاندارد مورد نظر کنفدراسیون فوتبال آسیا برسیم.

کفاشیان داشتن آکادمی مجهز را یکی از ملاک‌های کارلوس کی‌روش برای فعالیت در تیم ملی فوتبال ایران عنوان کرد و گفت: تنها کمبود این آکادمی نداشتن مرکز سنجش بود که تا چند ماه آینده این مرکز نیز آماده بهره برداری تیم‌های ملی می‌شود. ما کار زیادی در آکادمی انجام ندادیم و هر چه کردیم انجام وظیفه بوده است.

رئیس فدراسیون فوتبال به کنایه گفت که فدراسیون فوتبال هم استقلال دارد و هم پرسپولیس! وی همچنین خاطر نشان کرد: با مدیریتی که وزارت ورزش و جوانان دارد قبل از برگزاری انتخابات فدراسیون فوتبال استقلال عمل را در کار خود احساس می‌کردیم و مسئولان وزارت ورزش به ما استقلال عمل دادند کار را جلو ببریم. در حال حاضر نگرانی ما از فعالیت مستقل نیست بلکه تنها دغدغه ما نداشتن اسپانسر و حامی مالی مناسب است، چرا که اگر اسپانسر داشته باشیم دیگر دغدغه‌ای از بابت پرداخت پول و پاداش مربیان و بازیکنان و ... نداریم.

وی در خصوص فعالیت کمیته بازاریابی فدراسیون فوتبال گفت: قبول دارم که این کمیته قوی عمل نکرده اما زمینه مناسبی برای فعالیت آن فراهم نبوده است. در شرایطی که اسپانسرهای بخش خصوصی تمایلی برای حمایت مالی از فدراسیون فوتبال ندارند ما ناچاریم از حامیان مالی و سرمایه گذاران بخش دولتی استفاده کنیم. متاسفانه هیچکس حاضر نیست بیاید و حامی مالی فدراسیون فوتبال شود چرا که مفاهیم بازاریابی در ورزش ما همچنان ناشناخته است.

کفاشیان در خصوص ناکامی تیم فوتبال امید ایران در صعود به المپیک 2012 لندن و عدم برخورد کافی با عوامل حذف این تیم گفت: رسانه‌ها این طور فکر می‌کنند که بعد از باخت باید همه اعضای فدراسیون بروند اما در عمل این کار درست نیست. من اعتقاد دارم در اداره تیم امید، ما ایرادهای مدیریتی داشتیم چرا که در یک سال سه بار مربی عوض کردیم . تغییرات پی در پی مربیان و سرپرستان باعث شد یک بازیکن محروم بازی کند. این یک عیب و ایراد است که ما باید ریشه آن را پیدا کنیم. ما به جای عوض کردن و برخورد حذفی باید کار را از ریشه درست کنیم.

وی ضمن یادآوری اینکه از حذف تیم امید بیشترین ضربه را خورده است، گفت: ما به مانند کشور قطر ابزارهای لازم را برای مدیریت نداریم و من با توانمندی خود و همکارانم کار را جلو می‌برم. من دوست دارم همه کارها را به خوبی پیش ببرم اما در توانمندی‌ام نیست. ما در دوره اول مدیریتی خود در فدراسیون فوتبال ضعف‌هایی داشتیم که باید در دوره جدید آنها را برطرف کنیم.

کفاشیان از اعمال تغییرات در کمیته‌های فدراسیون فوتبال خبر داد و گفت: هفته آینده 20 فروردین ماه تاریخ برگزاری مجمع فدراسیون فوتبال در جلسه هیئت رئیسه مشخص خواهد شد و ما فرد مورد نظر را برای نایب رئیسی دوم فدراسیون فوتبال به مجمع معرفی خواهیم کرد که احتمال دارد این شخص آقای عزیزمحمدی باشد.

وی در خصوص دخالت در امور فدراسیون فوتبال گفت: این نیست که ما به تنهایی هر چه می‌گوییم درست است و باید نظرات مختلف را مدنظر قرار دهیم و بهترین تصمیم را اتخاذ کنیم. ما اگر در یک دوره فلان بازیکن را بخشیده‌ایم براساس مقررات و قوانین بوده و اگر قوانین به ما چنین اجازه‌ای نمی‌داد به هیچ عنوان آن بازیکن را نمی‌بخشیدیم، البته گاهی اوقات پیش می‌آید که ما فقط می‌گوییم چشم اما به توصیه‌ای که شده است عمل نمی‌کنیم!

رئیس فدراسیون فوتبال خود را فردی دل رحم خواند که مقابل برخی توصیه‌ها و درخواست ها کوتاه می‌آید و گفت: هیچ وقت در کار کمیته‌های فدراسیون فوتبال دخالت و امر و نهی نکرده‌ام و صرفا توصیه پذیر نبوده‌ام به طور مثال در بحث انتخاب سرمربی تیم ملی هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال یک شخصی را مدنظر داشت و کمیته تیم‌های ملی شخصی دیگر، من هم تصمیم گرفتم گزینه مورد نظر سازمان تربیت بدنی را انتخاب کنم چرا که هزینه عقد قرارداد با آن مربی را سازمان تقبل می‌کرد!

کفاشیان ضمن تاکید بر اینکه در مسائل ریز فدراسیون دخالت نمی‌کند، گفت: من در دو سه جا مرتکب اشتباهاتی شدم که مهمترین آنها ناکامی و ایرادات مدیریتی در اداره تیم امید بود که در نهایت منجر به حذف این تیم شد و نیز کناره گیری از حضور در انتخابات کنفدراسیون فوتبال آسیا به نفع آقای سعیدلو که در نهایت باعث شد کرسی خود در AFC را از دست بدهیم.

وی در واکنش به این موضوع که عزیزمحمدی را از فدراسیون فوتبال کنار گذاشته است، گفت: ما آقای عزیز محمدی را کنار نگذاشتیم بلکه ایشان خود به خود از ترکیب هیئت رئیسه خارج شد. پس از آنکه در مجمع فدراسیون فوتبال گزینه مورد نظر ما برای نایب رئیسی دوم رای نیاورد در اولین جلسه هیئت رئیسه آقای بهروان را به عنوان نایب رئیس دوم و سرپرست سازمان لیگ برتر انتخاب کردیم چرا که نمی توانستیم مجددا آقای عزیزمحمدی را به عنوان سرپرست سازمان لیگ انتخاب کنیم.

کفاشیان سازمان لیگ را یکی از نقاط مثبت فعالیت فدراسیون فوتبال در چهار سال گذشته عنوان کرد و گفت: آقای عزیزمحمدی به سازمان لیگ نظم داد و با قدرت می‌گویم که از صبح تا شب با عشق و علاقه در سازمان لیگ کار می‌کرد. ما از تجربیات ایشان به عنوان رئیس اتحادیه فوتبال استفاده خواهیم کرد. من در آخرین نشستی که با ایشان داشتم خواستم که اتحادیه فوتبال در خصوص صدور مجوز حرفه‌ای باشگاه‌ها اقدامات لازم را انجام دهد.

وی همچنین در خصوص فعالیت سازمان لیگ برتر گفت: براساس آیین نامه سازمان لیگ باید زیر نظر کمیته مسابقات فعالیت کند اما ما در این خصوص بحث داریم و معتقدیم بهتر است لیگ یک و لیگ برتر زیر نظر سازمان لیگ باشند و دیگر لیگ‌های زیر نظر کمیته مسابقات. ما این موضوع را در هیئت رئیسه بررسی کرده و بهترین تصمیم را اتخاذ خواهیم کرد.

رئیس فدراسیون فوتبال در واکنش به این موضوع که کمیته های این فدراسیون مجمع الجزایری عمل می‌کنند، گفت: این طور نیست و کمیته‌ها زیر نظر رئیس فدراسیون کار می‌کنند اما سیاست گذار هر بخش کمیته‌های آن بخش‌ها هستند.

وی ضمن اعلام اینکه روسای کمیته‌ها حقوق‌شان بین 400 تا 500 هزار تومان است، گفت: بیشتر روسای کمیته‌ها به صورت افتخاری کار می‌کنند. ما در کار آنها پول را تعریف نکرده‌ایم چرا که زحمات آنها را نمی‌توانیم با پول جبران کنیم. ما اسپانسر و بودجه کافی نداریم از کجا باید بیاوریم که بتوانیم حقوق روسای کمیته‌ها را آن طور که شایسته است، بپردازیم.

کفاشیان ضمن یادآوری اینکه در زمان دادکان، ایرانول حامی مالی فدراسیون فوتبال بوده و در دوره صفایی فراهانی دولت حمایت زیادی از فدراسیون فوتبال می‌کرده است، گفت: ما برای تامین هزینه‌های تیم ملی و امید هیچ مشکلی نداریم چرا که این دو تیم هزینه‌های خود را به خوبی از بخش تبلیغات و ... تامین می‌کنند. مشکل اصلی ما تامین هزینه‌های توسعه آکادمی، ویژن‌ها، استان‌ها، تیم های پایه و ... است.

وی هزینه توسعه آکادمی فدراسیون فوتبال را 15 میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: 10 درصد از درآمد سازمان لیگ برتر و حق عضویت باشگاهها به فدراسیون فوتبال تعلق می گیرد .

رئیس فدراسیون فوتبال خاطر نشان کرد: در طول سال یک و نیم میلیارد تومان حقوق می‌دهیم که این جدا از حقوق داوران است ما در طول سال 4.5 تا 5 میلیارد تومان به داوران حقوق می‌دهیم.

کفاشیان ضمن اعلام اینکه منشور اخلاقی در فدراسیون فوتبال تعطیل نخواهد شد، گفت: آقای علیپور همچنان به عنوان دبیر کمیته اخلاق حرفه‌ای در فدراسیون فعالیت خواهد کرد تا اینکه رئیس کمیته اخلاق فدراسیون انتخاب شود.

وی از 16 تیمی کردن لیگ برتر خبر داد و تاکید کرد: در صورتی که باشگاه‌ها مجوز حرفه‌ای نگیرند و اساسنامه‌شان آن طور که AFC مدنظر دارد اصلاح نشود از لیگ برتر کنار گذاشته خواهند شد.

"درآمدهای ما زیاد است اما برای اینکه این کشتی به سرمقصود برسد کم است"، کفاشیان با بیان این جمله در خصوص پرداخت حقوق کی‌روش گفت: برای پرداخت حقوق کی‌روش دلار قدیم و جدید نداریم اما دلارهایی که به او باید بدهیم با نرخ دولتی تامین خواهیم کرد.

رئیس فدراسیون فوتبال در خصوص همکاری اسپانسر 180 میلیاردی فدراسیون گفت: یک شرکت چنین پیشنهادی به ما داده بود که طی هشت سال چنین رقمی را به فدراسیون پرداخت کند که خیلی جدی نبود.

وی با اشاره به مکاتبه فدراسیون فوتبال با فیفا و AFC برای اطمینان خاطر دادن به آنها که در اداره امور این فدراسیون دخالتی نمی‌شود، گفت: ما به آنها گفتیم که مشکل خاصی نبوده است و این مسائل را انداختیم گردن رسانه‌ها ما اطمینان خاطر دادیم که مشکل خاصی وجود ندارد چرا که برای‌مان فوتبال مهم است و تمامیت ارضی کشور برای ما فرد مهم نیست و فوتبال کشور بیش از هر چیز اهمیت دارد.

کفاشیان ضمن اعلام اینکه از این به بعد برای تغییر مدیریت در باشگاه‌ها نظر هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال نیز مدنظر قرار خواهد گرفت، گفت: از این به بعد کمیته فنی و توسعه مرکب از 11 نفر به جای کمیته تیم‌های ملی فعالیت خواهند کرد.

رئیس فدراسیون فوتبال همچنین خاطر نشان کرد: این فدراسیون به صورت کاملا مستقل عمل می‌کند در این بین ما از رسانه‌ها می‌خواهیم ایرادها را گرفته و واقعیت‌ها را بگویند و انتظارات‌شان از ما بیش از حد توان ما نباشد ما هم سعی می‌کنیم اشتباهات گذشته را تکرار نکرده و روسفید بیرون بیاییم.

وی در خاتمه از نشست هفته آینده خود و اعضای هیئت رئیسه فدراسیون با محمد عباسی خبر داد و گفت: فوتبال ملک شخصی من نیست و برای همه مردم است. ما باید همه دست به دست هم دهیم تا خواسته همین مردم را برآورده کنیم.