لازمه تحقق شعار ملی هماهنگی حلقه تولید با دولت و مردم است

حجت الاسلام عبدالعلی استیری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: حلقه اول یعنی تولید به کیفیت کالا و قیمت مناسب آن بستگی دارد تا بتوان از فروش کالاهای خارجی در کشور جلوگیری کرد.

وی بیان داشت: عمل به پیام مقام معظم انقلاب اسلامی در توسعه تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، امری مؤثر در کاهش تورم، گسترش اشتغال، افزایش تولید و بهبود وضعیت عمرانی کشوراست.

استیری ادامه داد: تولید کنندگان داخلی نیز باید با افزایش بهره وری و کاهش در هزینه تمام شده، کالای با کیفیت تولید کرده تا بتوانند رضایت مردم را جلب کنند.

وی گفت: حلقه دوم این زنجیره اقتصادی دولت است که باید با وضع قوانین و اختصاص تسهیلات مناسب از تولید کنندگان حمایت کند تا سرمایه گذار و تولید کننده بتوانند نتیجه کار خود را پیش بینی کنند.

مردم باید با فرهنگ سازی از کالاهای خارجی صرف نظر کنند

امام جمعه فیروزکوه اضافه کرد: حلقه آخر از این مجموعه مردم هستند که باید با فرهنگ سازیهای صورت گرفته از کالاهای خارجی صرف نظر کنند و به استفاده از تولیدات داخلی روی آورند.

وی یادآور شد: این فرهنگسازی به حلقه اصلی این مجموعه یعنی دولت و مسئولان برمی گردد تا از طریق سارمانها و نهادهای مختلف در این خصوص اقدام کنند.

شعار جهاد اقتصادی سال گذشته به طور جدی محقق نشد

استیری افزود: با اعتراف خیلی از اقتصاددانان در سال گذشته شعار جهاد اقتصادی به طور جدی توسط مسئولان در نظر گرفته نشد و امید است امسال با توجه بیش از پیش و تحقق سخن مقام معظم رهبری، اقتصاد کشور رونق چشمگیری یابد.