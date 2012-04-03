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۱۵ فروردین ۱۳۹۱، ۹:۳۹

بزرگر به مهر گفت:

مازندران 5 هزار کیلومتر شبکه فرسوده روستایی دارد

مازندران 5 هزار کیلومتر شبکه فرسوده روستایی دارد

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرعامل آبفار مازندران از وجود پنج هزار کیلومتر شبکه فرسوده در روستاهای استان خبر داد.

محمدحسین برزگر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هم اکنون سه هزار روستا در مازندران وجود دارد که 50 درصد جمعیت استان را تحت پوشش خود قرار می دهد.

وی افزود: از دو هزار و 400 روستای بالای 20 خانوار مازندران بالغ بر هزار و 900 روستا تحت پوشش آب و فاضلاب روستایی استان هستند.

مدیرعامل آبفار مازندران با اشاره به اینکه برای بازسازی پنج هزار کیلومتر شبکه فرسوده روستایی نیازمند 180 میلیارد تومان اعتبار هستیم، تصریح کرد: سرعت اجرای پروژه های فاضلاب روستایی مازندران را افزایش می دهیم.

برزگر بیان داشت: به مناسبت هفته دولت سال 91 در هر شهرستان دو پروژه مجتمع آبرسانی روستایی به بهره برداری خواهد رسید.

وی افزود: همچنین پروژه آبرسانی روستایی تلمادره ساری از مصوبات سفر مقام معظم رهبری در اردیبهشت ماه سالجاری آماده بهره برداری است.

مازندران بیش از سه میلیون نفر جمعیت دارد.

کد مطلب 1567557

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