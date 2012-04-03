مازندران 5 هزار کیلومتر شبکه فرسوده روستایی دارد

محمدحسین برزگر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هم اکنون سه هزار روستا در مازندران وجود دارد که 50 درصد جمعیت استان را تحت پوشش خود قرار می دهد.

وی افزود: از دو هزار و 400 روستای بالای 20 خانوار مازندران بالغ بر هزار و 900 روستا تحت پوشش آب و فاضلاب روستایی استان هستند.

مدیرعامل آبفار مازندران با اشاره به اینکه برای بازسازی پنج هزار کیلومتر شبکه فرسوده روستایی نیازمند 180 میلیارد تومان اعتبار هستیم، تصریح کرد: سرعت اجرای پروژه های فاضلاب روستایی مازندران را افزایش می دهیم.

برزگر بیان داشت: به مناسبت هفته دولت سال 91 در هر شهرستان دو پروژه مجتمع آبرسانی روستایی به بهره برداری خواهد رسید.

وی افزود: همچنین پروژه آبرسانی روستایی تلمادره ساری از مصوبات سفر مقام معظم رهبری در اردیبهشت ماه سالجاری آماده بهره برداری است.

مازندران بیش از سه میلیون نفر جمعیت دارد.