واکنش مجلس به ابقاء معاونین جاسبی در دانشگاه آزاد

زهره الهیان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به زمه زمه هایی در بازگشت و ابقاء معاونین جاسبی در دانشگاه آزاد اسلامی گفت: پیگیری ها جهت تغییر رئیس دانشگاه آزاد بعد از چند سال تحقق پیدا کرد و خواسته نمایندگان مردم این است رئیس جدید این دانشگاه در بکارگیری مدیران متعهد و انقلابی اهتمام داشته باشد.

وی با بیان اینکه دانشجو در عزل و نصب مدیران دانشگاه آزاد باید تخصص و تعهد را در نظر داشته باشد افزود: حضور مدیران پاکدست در دانشگاه آزاد ضرورتی است که نمایندگان مجلس آنرا پیگیری خواهند کرد.

عضو فراکسوین زنان ایجاد تحول اساسی در دانشگاه آزاد را خواست نمایندگان و دانشجویان دانست و گفت: افکار عمومی خواهان تحول اساسی در دانشگاه آزاد با رویکرد انقلابی است چراکه تغییر مدیر به تنهایی کارگشا نیست.

عضو کمسیون امنیت داخلی مجلس کاهش شهریه دانشگاه آزاد را از دیگر مطالبات و دانشجویان و نمایندگان دانست و اظهارداشت: رئیس جدید باید در کاهش شهریه دانشجویان وهمچنین قرارداد کارمندان و هیأت علمی دانشگاه آزاد را که سالها با دیکتاتوری اداره می شد ساماندهی کرده و یک تحول بنیادین با مدیران جدید انقلابی در آن ایجاد کند.