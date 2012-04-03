800 پروژه راهسازی و راهداری در مازندران اجرایی شد

سید علی اسد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هزار و 800 کیلومتر خط کشی سال گذشته در سطح محورهای مازندران نیز انجام شده است.

وی افزود: 50 کیلومتر روشنایی در سطح محورهای مازندران در سال 90 انجام و سه هزار و 300 میلیارد تومان پروژه راهسازی و راهداری منجر به عقد قرارداد شده است.

مدیرکل راه و ترابری مازندران از برگزاری همایش 70 سال راه و راهداری در استان خبر داد و گفت: 800 دقیقه فیلم مستند و هفت بیلبورد تبلیغی ترویج فرهنگ نماز در همین راستاٰ در استان اجرایی شده است.

اسد یادآور شد: 170 کیلومتر راه روستایی را امسال آسفالته می کنیم و برنامه داریم در هفته دولت بالغ بر 180 کیلومتر راه روستایی مازندران آسفالت شود.

وی از کاهش 15 درصدی فوتی های جاده ای در مازندران در سال 90 نسبت به مدت مشابه سال 89 خبر داد.

مازندران دارای سه میلیون نفر جمعیت است.